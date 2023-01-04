Вдарили по ворогу і поставили прапор: Арестович розповів про успіхи ЗСУ на Великому Потьомкінському

Херсонська область залишається зоною дуже активних перестрілок між ЗСУ та окупантами Росії, сказав радник Офісу президента Олексій Арестович.

ВСУ острів Великий Потьомкінський не займали - Арестович / Скріншот

Бійці сил оборони України встановили державний синьо-жовтий прапор над островом Великий Потьомкінський в Херсонській області. Знищено два російські батальйони. Однак ЗСУ не стали займати острів – досить того, що над Дніпром було поставлено українського прапора. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

В ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що ЗСУ на острові Великий Потьомкінський на Херсонщині поставили український прапор і розтрощили там два батальйони російських окупаційних військ.

"Херсонщина. Там є такий острів — Великий Потьомкінський. Ми говорили, що російські війська туди перекинули, десь два батальйони. Вчора там українські військові поставили прапор. Питання: що зробили з двома російськими батальйонами? Немає двох російських батальйонів. Так, це залишилося в тіні того, що відбувається. Про це спочатку ніхто не говорив, але вони були, а тепер — ні", - зазначив Арестович.

Також він уточнив, що незважаючи на появу державного прапора України, ЗСУ не стали займати острів Великий Потьомкінський.

"Ми не зайняли цей острів, та й немає сенсу його займати, інакше на наших чекає така ж доля. Але над Дніпром прапор України, і цього достатньо. Херсонська область є зоною дуже активних перестрілок з обох сторін. Вони луплять по нас, ми лупимо по них, і маємо конкретні успіхи", - підкреслив Олексій Арестович.

Ситуація на Великому Потьомкінському

Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко 2 січня заявив, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів острів Великий Потьомкінський, який знаходиться у Херсонській області між правим і лівим берегом Дніпра. Також він опублікував відео з українським прапором на острові.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк 3 січня повідомила, що говорити про звільнення острова Великий Потьомкінський поки зарано. За її словами, встановлення прапора України – сигнал ворогу про те, що українська армія йде вперед.

"Але говорити про звільнення ще рано. Слід усвідомлювати, що такі проголошення можуть суттєво повпливати на розвиток подальшої військової операції. Зауважте, військовий говорив про те, що встановлено прапор, не про звільнення", - підкреслила Гуменюк.

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