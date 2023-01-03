Бої за острів Великий Потьомкінський: нові дані про просування ЗСУ на Херсонщині

Передчасні дані про просування можуть лише нашкодити операції зі звільнення острова.

ЗСУ ведуть бої за острів Великий Потьомкінський у Херсонській області / 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про бої за острів Великий Потьомкінський в Херсонської області.

Говорити про звільнення острова ще рано, йдеться поки про встановлення українського прапора. Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня пояснила, що передчасні дані про просування можуть лише нашкодити операції зі звільнення острова і додала, що установка прапора - це сигнал для ворога, що ЗСУ йдуть вперед.

"Але говорити про звільнення ще рано. Слід усвідомлювати, що такі проголошення можуть зробити істотний вплив на розвиток подальшої військової операції. Зауважте, військовий говорив про те, що встановлено прапор, не про звільнення", — резюмувала Гуменюк.

/ Google/maps

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області був атакований заміський комплекс Grand Prix, в якому розміщувалися підрозділи російських окупантів.

Як повідомляється в місцевих пабліках, була атакована база росіян біля Олешок в селищі Саги.

Уточнюється, що в цьому місці було розташування окупантів з 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ РФ.

"Результат у вигляді пакету HIMARS не змусив довго чекати", - йдеться в коментарі.

Уточнюється, що ракетний удар по базі ГРУ послідував після того, як окупанти почали викладати в соцмережах фото з відпочинку.

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