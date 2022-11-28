ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі та продовжити контрнаступ у Херсонській області - ISW

ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі та продовжити контрнаступ на Херсонщині / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти сприймають перспективу контрнаступу ЗСУ через річку Дніпро як серйозну загрозу. Про це свідчать ті оборонні позиції, які вони облаштовують.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вибір укріплень армії РФ на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що загарбники не планують утримувати позиції на самій косі, якщо ЗСУ почнуть контрнаступ на неї.

"Найімовірніше, росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу і мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області й захищатися від наступу на території, що безпосередньо оточує з'єднання коси з материковою частиною області", - припускають в ISW.

Фахівці пояснюють, що рівневі лінії оборони в цьому регіоні забезпечують російські сили декількома резервними позиціями, якщо одна лінія оборони впаде, а решта - залишаться.

"Оборона поблизу коси свідчить про те, що російські війська спантеличені тим, що українські сили можуть закріпитися на косі або поблизу неї та використовувати її в якості бази для наступу із заходу", - додали в Інституті вивчення війни.

Довідка. Кінбурнська коса - це довгий мис в Чорному морі поруч з гирлом Дніпра. Навпроти через невелику протоку - морський порт Очаків.

Упродовж жовтня з коси ЗС РФ запускали іранські безпілотники-камікадзе по Миколаєву, Очакову та іншим цілям.

Для цього використовувалися мобільні пускові установки для дронів. У цьому ж районі та в населених пунктах біля основи коси ЗСУ в жовтні змогли знищити іранських військових фахівців, які навчали росіян працювати з так званими "геранями".

Військовий експерт Сергій Грабський раніше говорив, що стратегічна важливість Кінбурнської коси полягає в тому, що, контроль над нею дає можливість відновити суверенітет над судноплавством на Чорноморській частині України і розширити географію відправки вантажів, яких потребують країни Африки. Крім того, контроль над Кінбурнською косою дозволяє уникнути ударів по території Миколаївської області.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також зазначив, що контрнаступ армії України триватиме і взимку. Він пояснив, що якщо наступ ЗСУ сповільниться, західний світ може втомитися від війни. Ситуацією скористається країна-окупант РФ і просуватиме переговори на своїх умовах. Тому Україна має намір наступати.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

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