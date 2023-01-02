ЗСУ відбили в окупантів острів Великий Потьомкінський на Херсонщині – нардеп

Острів розташований біля Херсону між лівим і правим берегами Дніпра.

ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський на Херсонщині/ скрин

Українські військові звільнили острів Великий Потьомкінський, який розташований на Херсонщині між лівим і правим берегами Дніпра біля Херсону.

Про звільнення острова повідомив народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram ввечері 2 січня.

"ЗСУ звільнили острів Великий Потьомкінський! Це острів між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсону. Слава нашим великим воїнам!", – написав Гончаренко.

Також він розмістив відео, на якому видно воїна ЗСУ на фоні встановленого на острові прапора України.

У Генштабі Збройних сил України ще офіційно не повідомляли про звільнення острову.

скрін

Нагадаємо, окупанти 31 грудня 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Через обстріли отримали поранення три людини, з яких двоє – діти. У новорічну ніч загарбники обстріляли дитячу обласну лікарню у Херсоні, було близько семи "прильотів", вибито понад 700 вікон.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині 13-річний хлопчик двічі за добу потрапив під обстріл РФ. Спочатку окупанти його поранили, коли він з сестричкою йшов додому за кілька годин до Нового року у рідному селищі Наддніпрянське під Херсоном. Пораненого хлопчика у дуже важкому стані доставили в реанімацію дитячої обласної лікарні в Херсоні, але там його застав другий сильний обстріл. У результаті дитину перевезли в Миколаїв.

Читайте також: