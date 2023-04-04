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Вдарив по голові та штовхнув: на Житомирщині піп УПЦ МП накинувся на дітей з прапором України

4 квітня 2023, 09:39
У Житомирській області священик УПЦ МП вдарив по голові дитину, яка тримала в руках прапор України.
Іршанськ
В Іршанську громада проголосувала за перехід до ПЦУ / Facebook / Παασιος Επίσκοπος

У Житомирській області священик УПЦ МП вдарив по голові дитину, яка тримала в руках прапор України.

За словами очевидців, московський церковник вдарив по голові 12-річного хлопчика, а ще одну дитину - штовхнув. Відео вже опубліковано в Мережі.

Як розповіли в обласній поліції, в селищі Іршанськ Житомирської області 2 квітня стався конфлікт біля церкви святої Покрови Української православної церкви Московського патріархату. Правоохоронці почали розслідування.

відео дня

Зазначається, що на території церкви проходило зібрання релігійної громади. Як розповів правлячий архієрей Житомирсько-Овруцької єпархії ПЦУ Паїсій (Кухарчук), під час цих зборів громада проголосувала за перехід до Православної церкви України.

Поліцейським надійшло кілька повідомлень про протиправні дії, в тому числі про те, що 12-річний хлопчик отримав удар по голові.

Свідок інциденту Аліна Кундич у коментарі виданню "Свідомі" розповіла, що під час зборів там були діти з українськими прапорами. Одного хлопчика вдарив священик, а іншого — священик штовхнув, стверджує Кундич.

Раніше у Хмельницькому до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян з питанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, щоб люди припинили ходити в Московський Патріархат". Однак йому почали відповідати стусанами.

Виявилося, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священик Ігор Слободян. Він разом з кремезними чоловіками накинувся на українського військового і вони разом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.

Після цього під храмом зібралося більше тисячі обурених людей.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що це побиття військового в храмі має стати аргументом для нардепів, щоб проголосувати за заборону УПЦ МП.

Читайте більше:

УПЦ МП Житомирська область
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