Вдарив по голові та штовхнув: на Житомирщині піп УПЦ МП накинувся на дітей з прапором України

У Житомирській області священик УПЦ МП вдарив по голові дитину, яка тримала в руках прапор України.
За словами очевидців, московський церковник вдарив по голові 12-річного хлопчика, а ще одну дитину - штовхнув. Відео вже опубліковано в Мережі.
Як розповіли в обласній поліції, в селищі Іршанськ Житомирської області 2 квітня стався конфлікт біля церкви святої Покрови Української православної церкви Московського патріархату. Правоохоронці почали розслідування.
Зазначається, що на території церкви проходило зібрання релігійної громади. Як розповів правлячий архієрей Житомирсько-Овруцької єпархії ПЦУ Паїсій (Кухарчук), під час цих зборів громада проголосувала за перехід до Православної церкви України.
Поліцейським надійшло кілька повідомлень про протиправні дії, в тому числі про те, що 12-річний хлопчик отримав удар по голові.
Свідок інциденту Аліна Кундич у коментарі виданню "Свідомі" розповіла, що під час зборів там були діти з українськими прапорами. Одного хлопчика вдарив священик, а іншого — священик штовхнув, стверджує Кундич.
Раніше у Хмельницькому до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян з питанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, щоб люди припинили ходити в Московський Патріархат". Однак йому почали відповідати стусанами.
Виявилося, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священик Ігор Слободян. Він разом з кремезними чоловіками накинувся на українського військового і вони разом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.
Після цього під храмом зібралося більше тисячі обурених людей.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що це побиття військового в храмі має стати аргументом для нардепів, щоб проголосувати за заборону УПЦ МП.
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