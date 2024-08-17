Крах режиму Путіна: яка з "веж Кремля" здатна завдати удару

Одна з груп в оточенні керівника Кремля Володимира Путіна здатна почати процес зміни влади у Росії, можливі два варіанти подій, вважає Марат Гельман.

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"Сім'я Єльцина" не може розтрощити режим Путіна, але здатна почати процес зміни влади - Гельман / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Так звана "сім'я Єльцина", яка передала владу в Росії Володимиру Путіну, не має можливостей для розтрощення правлячого режиму. Проте її представники здатні почати процес зміни влади. Можливі два варіанти подальшого розвитку подій, вважає російський політтехнолог Марат Гельман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що запустити процес зміни влади у РФ можуть представники "сім'ї Єльцина" - "системні ліберали".

"Звичайно, на даний момент у "сім'ї Єльцина" таких можливостей немає. Втім, її представники здатні почати процес зміни влади. Адже це частина путінської системи, клієнтела, яка займається економічними питаннями. У нас їх називали "системні ліберали". Вони безпосередньо пов'язані з "сім'єю", - пояснив Гельман.

За словами експерта, якщо "системні ліберали" справді запустять процеси, спрямовані на зміну правлячого режиму, їх або усунуть, або вони таки доб'ються свого.

"І якщо ці особи дійсно покладуть початок процесу, можливі два варіанти розвитку подій. У першому випадку їх можуть у чомусь запідозрити і прибрати з влади, що вже стане хорошим сценарієм, оскільки Путін буде менш ефективним. Другий варіант передбачатиме руйнування ними політичної консолідації навколо Путіна", - підкреслив Марат Гельман.

Дивіться відео, в якому Гельман розповів, хто може посіяти розбрат у Кремлі:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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