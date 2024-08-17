УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Які області можуть "відколотися" від РФ після Курщини: несподіваний прогноз Світана

Олексій Тесля
17 серпня 2024, 12:03
162
Україна межує з п'ятьма областями Росії, нагадав Роман Світан.
окупанти, Світан,
Роман Світан спрогнозував розвиток подій у РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан прокоментував питання про те, в яких ще регіонах РФ можуть початися події, подібні до тих, які відбуваються в Курській області.

Як нагадав він під час чату в Главреді, Україна межує одразу з п'ятьма областями РФ, тому в них не виключені подібні події.

"Не тільки в Бєлгородській, а й у Брянській області. Україна межує з п'ятьма областями Росії: Брянською, Курською, Бєлгородською, Воронезькою і Ростовською", - підкреслив експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

При цьому він нагадав про те, що Воронезька і Ростовська області мають кордон із Донбасом.

"А ось ті три області РФ, які межують із Сумською, Харківською та Чернігівською областями, можуть чекати на такі самі події, як зараз розгортаються на Курщині, на всі 600 км кордону", - додав Світан.

Дивіться відео – чат з Романом Світаном у Главреді:

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Курській області бійці ЗСУ знищили колону кадирівців. Про це розповів Назарій Кишак - командир підрозділу ЗСУ, який складається з 200 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Курській області підірвано важливий міст. У районі села Зване Глушківського району Курської області підірвано автомобільний міст через річку Сейм.

Як повідомлялося раніше, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

Screenshot
/ Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Роман Світан Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

ЗСУ просунулися в Курській області: у Генштабі зробили заяву

ЗСУ просунулися в Курській області: у Генштабі зробили заяву

13:41 Україна
Удар ЗСУ з боку Бєлгорода або рух на Курськ: полковник назвав сценарії

Удар ЗСУ з боку Бєлгорода або рух на Курськ: полковник назвав сценарії

12:44 Україна
Операція ЗСУ у Курській області здивувала НАТО: у Bloomberg розкрили страхи Заходу

Операція ЗСУ у Курській області здивувала НАТО: у Bloomberg розкрили страхи Заходу

10:50 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

В Україні вводять зміни щодо військового обліку: що чекає на чоловіків 10339

В Україні вводять зміни щодо військового обліку: що чекає на чоловіків

Війна може завершитись в листопаді: тепер є лише один мирний план - політолог 4712

Війна може завершитись в листопаді: тепер є лише один мирний план - політолог

У РФ істерика через прогноз нового прориву ЗСУ: названо ймовірний напрямок 4001

У РФ істерика через прогноз нового прориву ЗСУ: названо ймовірний напрямок

Генерали ФСБ сказали Путіну - досить : названо причину провалу РФ на Курщині 2984

"Генерали ФСБ сказали Путіну - досить": названо причину провалу РФ на Курщині

Останні новини

13:41

ЗСУ просунулися в Курській області: у Генштабі зробили заяву

13:40

Віє "радянщиною": Євген Клопотенко потрапив у скандал через зміну гімну Києва

12:56

Варити чи не варити: як правильно заморозити гриби для довгого зберігання

12:56

Путін оголосить мобілізацію у РФ: російський політтехнолог спрогнозував терміниВідео

12:44

Удар ЗСУ з боку Бєлгорода або рух на Курськ: полковник назвав сценаріїВідео

Операція в Курській області здатна "втопити" Путіна, для ЗСУ відкрито шлях на Москву – СвітанОперація в Курській області здатна "втопити" Путіна, для ЗСУ відкрито шлях на Москву – Світан
12:03

Які області можуть "відколотися" від РФ після Курщини: несподіваний прогноз СвітанаВідео

11:50

Церковне свято 17 серпня: що заборонено робити у цей день

11:29

Заїхали в Суджу разом із ЗСУ: РФ в істериці вибухнула погрозами італійському ЗМІ

11:09

Як правильно заморозити капусту і в яких стравах її можна використовувати

Реклама
11:05

"Схожа на Мадонну": шикарна Тіна Кароль показала, як готується до нового туру

10:50

Операція ЗСУ у Курській області здивувала НАТО: у Bloomberg розкрили страхи Заходу

10:35

Крах режиму Путіна: яка з "веж Кремля" здатна завдати удару

09:49

Таро-прогноз на повню 19 серпня: Овнам - гроші та кохання, Дівам - зміни на кращеВідео

09:46

"Генерали ФСБ сказали Путіну - досить": названо причину провалу РФ на Курщині

09:32

Можуть досягти багато чого й одразу: найуспішніші знаки зодіаку

09:29

Гороскоп на завтра 18 серпня: Скорпіонам - чудові можливості, Овнам - важка робота

09:18

ЗСУ прорвались вперед на Курщині та знищили мости: аналітики ISW розкрили деталі

09:03

ЗСУ спробували прорватися до Бєлгородської області: у США дізналися подробиці

08:10

Уся правда про втрати РФ в УкраїніПогляд

07:53

РФ запустила "Шахеди" та ракети по Україні: в областях лунали потужні вибухи

Реклама
06:10

Чому операція в Курській області виявилася такою успішноюПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: потрібно за 8 секунд знайти бумеранг

05:31

"Важлива правильна схема розміну": як операція на Курщині вплине на переговори з РФВідео

04:00

Хто мітить на посаду Путіна: в опозиції Росії зробили прогноз про нового лідера

03:30

Простіше, ніж може здатись: як прибрати всю шерсть в домі

01:30

Пік наступу не пройдено: боєць ЗСУ натякнув на нові цілі після Курщини

00:47

Росіяни відрізали голову бійцю ЗСУ: Лубінець відреагував на нелюдське звірство

00:28

"Жирно живете": дружину Решетника захейтили за радісні танці на концерті Адель

00:09

Любощі Гаррі та Меган потрапили на фото

00:03

РФ може готувати ядерну провокацію: в МЗС відреагували на хвилю "божевільної брехні"

16 серпня, п'ятниця
23:56

Навіщо отруїли Меттью Перрі: у США назвали підозрюваних

23:37

Плюс одна мрія: Інна Мірошниченко похвалилася новим образом доньки

23:01

В окупованому Криму неспокійно: Керч трясе від серії потужних вибухів

22:13

Україна втратила винищувач МіГ-29: що відомо

21:32

АМКУ має знати, що цементний монополіст CRH не пішов з російського ринку, - лідер SavеФОП

21:26

У росіян - проблеми: в міноборони Естонії оцінили, чи піде РФ у контрнаступ на Курщині

21:22

Історія 10-річного волонтера, який завдяки співу передав на ЗСУ понад 1 млн грн

21:11

Вперше в Україні: на телеканалі Бігуді відбудеться прем'єра популярного турецького серіалу "Постукай в мої двері"

21:08

Телеканал 2+2 розпочав зйомки нового гостросюжетного серіалу "Відступники"

21:07

У Курській області бійці ЗСУ знищили колону кадирівців – The Economist

Реклама
20:13

"Чудовий результат": Гельман сказав, чим закінчиться операція на КурщиніВідео

20:02

ЗСУ просуваються в Курській області: Сирський розповів деталі наступу

19:26

"Міс Україна" Апанасенко народила первістка і показала фото

19:25

РФ потрібно 100 000 штиків, щоб зупинити ЗСУ: військовий про бої на Курщині

19:10

Чи потрібно допомагати росіянам?Погляд

19:01

"Котел" для 700 бійців РФ: у Курській області підірвано важливий міст - деталі ударуФото

18:22

В Україну йде друга хвиля пекельної спеки: де вдарить +37 градусів

18:16

Путін рішенням щодо Курської області підпорядкував армію і ФСБ: чи допоможе це КремлюВідео

17:53

Зі старого бомбардувальника в шикарний будинок: фермер здивував реставрацією

17:47

У РФ істерика через прогноз нового прориву ЗСУ: названо ймовірний напрямок

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти