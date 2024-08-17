Які області можуть "відколотися" від РФ після Курщини: несподіваний прогноз Світана

Україна межує з п'ятьма областями Росії, нагадав Роман Світан.

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Роман Світан спрогнозував розвиток подій у РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан прокоментував питання про те, в яких ще регіонах РФ можуть початися події, подібні до тих, які відбуваються в Курській області.

Як нагадав він під час чату в Главреді, Україна межує одразу з п'ятьма областями РФ, тому в них не виключені подібні події.

"Не тільки в Бєлгородській, а й у Брянській області. Україна межує з п'ятьма областями Росії: Брянською, Курською, Бєлгородською, Воронезькою і Ростовською", - підкреслив експерт.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

При цьому він нагадав про те, що Воронезька і Ростовська області мають кордон із Донбасом.

"А ось ті три області РФ, які межують із Сумською, Харківською та Чернігівською областями, можуть чекати на такі самі події, як зараз розгортаються на Курщині, на всі 600 км кордону", - додав Світан.

Дивіться відео – чат з Романом Світаном у Главреді:

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/ Главред

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