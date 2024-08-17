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Заїхали в Суджу разом із ЗСУ: РФ в істериці вибухнула погрозами італійському ЗМІ

Андрій Ганчук
17 серпня 2024, 11:29
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У Москві звинуватили журналістів італійського телеканалу RAI, мовляв, у порушенні стандартів ЗМІ та "незаконному проникненні на російську територію".
МЗС РФ, репортаж італійців із Суджі
МЗС РФ, репортаж італійців із Суджі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот репортаж RAI із Суджі

Міністерство закордонних справ агресора Росії викликало посла Італії Чеччілію Піччоні на бесіду, під час якої їй вручили ноту протесту через відвідування журналістами телеканалу RAI підконтрольної Києву Суджі Курської області. Москва погрожує вжити заходів.

"Послу було висловлено рішучий протест у зв'язку з діями знімальної групи італійської державної телерадіокомпанії RAI, яка незаконно потрапила на територію Російської Федерації", - заявили у пресслужбі МЗС РФ.

Також у відомстві вважають, що поїздка журналістів у підконтрольні ЗСУ райони Курської області "порушує російське законодавство і правила журналістської етики". Дії кореспондентів "підпадають під дію Кримінального кодексу РФ".

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"Російськими компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками RAI злочину для їх правової оцінки та вжиття відповідних заходів", - пригрозили в дипломатичному відомстві російських окупантів.

Репортаж RAI із Суджі - що про це відомо:

Італійські журналісти провідного італійського телеканалу RAI 14 серпня опублікували репортаж, який було знято у підконтрольній ЗСУ Суджі Курської області.

"Ми дісталися до Суджі в Курській області Росії під час наступу української армії. Будинки мирних жителів цілі. Чути шум безпілотників", - написала журналістка Стефанія Баттістіні в соціальній мережі X.

Також вона поспілкувалася з місцевими жителями, які сказали, що російська влада їх кинула, а ЗСУ ставляться до них добре.

Телеканал Rai 1

Rai 1 (Ра́й У́но) - перший канал громадської телерадіомовної корпорації Rai. Найстаріший новинний телеканал. Другий за популярністю канал Італії. Заснований 1954 року, пише Вікіпедія.

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