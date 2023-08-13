Удар ракетами й дронами: генерал-розвідник про сценарій знищення Кримського мосту

ЗСУ накопичують засоби, щоб системно порушити логістику на Кримському мосту, впевнений Микола Маломуж.

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Микола Маломуж оцінив перспективи руйнування Кримського мосту / колаж Главред, фото УНІАН і t.me/kazansky

Удари по Кримському мосту потрібні для того, щоб порушити безперебійне переміщення озброєння, техніки та боєприпасів російських окупантів до захопленого Криму, заявив генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Як підкреслив він у коментарі 24 Каналу, ЗСУ накопичують засоби, щоб системно порушити логістику на Кримському мосту. Йдеться і про засоби власного виробництва, і про далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP EG (а також ті, які прагне отримати Україна – німецькі Taurus і американські ATACMS).

"Під час широкомасштабних наступальних операцій на півдні і заході в Крим цей потужний комбінований удар по мосту знесе все. Там вже не буде тих можливостей його відновити", – підкреслив генерал української армії.

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При цьому він не виключив потужний паралельний удар по Чорноморському флоту, що залишить окупантів без систем захисту і спрогнозував сценарій удару по військовій інфраструктурі РФ в Криму.

"Тоді повинні бути і надводні дрони, і повітряні дрони, і ракети відповідно різних типів і різних модифікацій, які фіксуються або не фіксуються росіянами, і відволікаючі удари", – додав Маломуж.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Раніше експерт заявив про те, що на Кримському мосту могли знищити один прогін. По Кримському мосту могли вдарити ракетами C-200, не виключив Павло Нарожний.

Раніше повідомлялося, що Кримський міст весь в диму, окупанти зупинили рух транспорту. Очевидці в соцмережах повідомляють, що вони чули вибухи. При цьому з оприлюднених в мережі фото і відео видно, що дим піднімається з декількох різних місць моста.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи і впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася НП в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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