У Криму неспокійно: росіяни перекрили Керченський міст та оголосили евакуацію з вокзалу

Спокій росіян у понеділок був остаточно зруйнований, адже за повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Сімферополі лунали гучні звуки вибухів.

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Росіяни перекрили Керченський міст та оголосили евакуацію з вокзалу / Колаж: Главред, фото: Baza, twitter.com/Krymsky_bridge

У понеділок ввечері, 31 липня, росіяни оголосили тривогу у тимчасово окупованому Криму та перекрили рух на Керченському мосту. Окрім того, загарбники оголосили евакуацію на вокзалі "Керч Південна". Про це пишуть місцеві жителі в соціальних мережах, а передає голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у Telegram.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. На залізничному вокзалі "Керч Південна" оголошено евакуацію. Начебто, надійшов дзвінок про загрозу мінування вокзалу", - написав Братчук.

Як повідомляє "Кримінформ", тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, закликали "зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки".

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Окрім того, спокій росіян у понеділок був остаточно зруйнований, адже за повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Сімферополі лунали гучні звуки вибухів.

"Кримські телеграм-канали пишуть, що у Сімферополі працює система ППО – нібито відбиває атаку дронів. Російська влада повідомлення про вибухи не коментувала", пише "Крим.Реалії".

Повернення Криму під контроль України

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив російський адвокат і правозахисник Микола Полозов, російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України впродовж року звільнять Крим від російської окупації. Більше того, глава оборонного відомства планує святкувати свій наступний свій день народження на півострові. 18 червня 2024 року Резнікову виповниться 58 років. З цього приводу він планує запросити на святкову вечерю в Криму міністрів оборони країн-партнерів України.

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