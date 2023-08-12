"Влучання були": на Кримському мосту могли знищити один прогон – експерт

По Кримському мосту могли вдарити ракетами C-200, не виключив Павло Нарожний.

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Павло Нарожний оцінив удар по Кримському мосту / Колаж: Главред, Фото: Facebook/ pablitomoiseevich, Telegram

Військовий аналітик Павло Нарожний прокоментував удари по Кримському мосту, які відбулися в суботу, 12 серпня.

Він не виключив, що в результаті на Кримському мосту сьогодні був знищений як мінімум один прогон. Таку думку він висловив в ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону.

"Судячи з наявних матеріалів, це могли бути удари ракетами C-200. Є кілька осередків, з яких йде чорний дим, а значить влучання були. І ми бачимо величезні проблеми в російській системі ППО для збиття таких ракет...", - підкреслив військовий експерт.

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Він каже, що якщо в результаті удару вдалося пошкодити залізничну лінію, це ускладнить для окупантів перекидання військової техніки і живої сили.

"Сподіваюся, що сьогодні знищили залізничний прогон, адже саме ними ворог постачає боєприпасами та особовий склад", – додав Нарожний.

Раніше повідомлялося, що Кримський міст весь в диму, окупанти зупинили рух транспорту. Очевидці в соцмережах повідомляють, що вони чули вибухи. При цьому з оприлюднених в мережі фото і відео видно, що дим піднімається з декількох різних місць моста.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи і впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася НП в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

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