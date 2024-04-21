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Удар по окупантах РФ у Севастополі: у ВМС натякнули, куди влучили ракети

Олексій Тесля
21 квітня 2024, 15:25
Російські окупанти намагаються прикривати свої бойові одиниці, розповів Дмитро Плетенчук.
Плетенчук
Дмитро Плетенчук прокоментував вибухи в Севастополі / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скріншот, t.me/Crimeanwind

Вибухи в захопленому російськими окупантами Севастополі прокоментував речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, загарбники РФ прикривають свої бойові одиниці суднами зі складу забезпечення.

"Можу зазначити, що російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту. Це, в принципі, у них така тактика, майже нова", - зазначив представник ВМС.

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За його словами, у майбутньому варто очікувати нових ударів по цілях окупантів РФ у захопленому Криму.

"По-друге, з позиції Військово-морських сил можу лише зазначити, що подібні інциденти й надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури нашого ворога в нашому Криму", - додав Плетенчук.

Подробиці удару по окупантах у Севастополі

Як пише місцеве видання "Кримський вітер", у бухті Севастополя, імовірно, під удар потрапило рятувальне судно "Комуна".

"OSINT-розвідка підтверджує, що судно "Комуна" в Севастополі пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що судно РФ стояло не в Сухарній бухті, а біля причалу №14. Пожежа, можливо, сталася від осколків після збиття ракети над бухтою.

Що відомо про судно "Комуна"

Це по-справжньому раритетне судно, якому понад 100 років. "Коммуна" - найстаріше судно ВМФ РФ і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання. Введено в експлуатацію 1915 року.

  • Рятувальне судно "Комуна"
    Рятувальне судно "Комуна" t.me/Crimeanwind
  • Рятувальне судно "Комуна"
    Рятувальне судно "Комуна" t.me/Crimeanwind
  • Рятувальне судно "Комуна"
    Рятувальне судно "Комуна" t.me/Crimeanwind
  • Рятувальне судно "Комуна"
    Рятувальне судно "Комуна" t.me/Crimeanwind
  • Рятувальне судно "Комуна"
    Рятувальне судно "Комуна" t.me/Crimeanwind
  • Рятувальне судно "Комуна"
    Рятувальне судно "Комуна" t.me/Crimeanwind
  • Рятувальне судно "Комуна"
    Рятувальне судно "Комуна" t.me/Crimeanwind

Вибухи в Севастополі 21 квітня - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Севастополі вранці в неділю, 21 квітня, лунали вибухи. Російські загарбники кажуть, нібито вони відбили ракетну атаку на один із кораблів, але від падіння уламків нібито загорілася пожежа.

Партизанський рух "Атеш" повідомляє, що в росіян після вибухів чергові втрати. Партизани зазначають, що в окупантів щонайменше кілька загиблих і багато поранених. Зазначається, що на місце події продовжують прибувати карети швидкої допомоги.

Удари по окупантах у Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська зазнали значних втрат унаслідок атаки українських військ на військовий аеродром у тимчасово окупованому Джанкої, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Пізніше в ГУР офіційно назвали втрати росіян унаслідок удару по Джанкою. У ГУР зазначили, що внаслідок удару по аеродрому Джанкоя було знищено або пошкоджено зокрема 4 установки С-400 і 3 РЛС.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

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