Популярна українська телеведуча опублікувала рідкісні сімейні фото з нагоди Дня сина.

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Неля Шовкопляс показала чоловіка та дітей / колаж: Главред, фото: pinterest.com, Неля Шовкопляс

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Які сімейні знімки показала Неля Шовкопляс

Як телеведуча звернулася до свого чоловіка Влада

Ведуча ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс вперше за довгий час опублікувала в Instagram фотографії з чоловіком Владом і двома синами. Приводом для публікації рідкісних сімейних знімків став День сина, який відзначався 22 листопада.

Занурившись у спогади, телеведуча поділилася у своєму фотоблозі архівними знімками, показавши, якими 12-річні близнюки Тимофій і Матвій були в дитинстві та як змінювалися з роками. У святковій публікації Неля відверто описала всю гаму емоцій, які подарувало їй материнство, і зізналася, що інколи сумує за тими часами, коли хлопчики були зовсім маленькими.

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Сім'я Нелі Шовкопляс / фото: instagram.com, Неля Шовкопляс

"Без цих двох хлопчиків моє життя не мало б такої палітри емоцій і почуттів. Вони показали, як сильно я вмію кохати, сердитися, який запас обіймів і поцілунків можна дарувати й отримувати просто так, і як це - бути мамою хлопчиків-близнюків! Сказати, що весело й цікаво - це нічого не сказати! Сьогодні просто подякувала синам, що вони обрали нас із їхнім татом, щоб прийти у цей світ! Мені зовсім не віриться, що вони вже такі дорослі, і іноді я сумую за ними маленькими…" - зворушила Шовкопляс.

Також з нагоди свята зірка телеекрану підтримала інших українських матерів, чиї сини зараз захищають Україну на фронті, подумки обійнявши й подякувавши кожній із них. Крім того, Неля звернулася до свого чоловіка-військового, натякнувши на труднощі, які вони пережили у шлюбі, але підкресливши, що щиро вдячна йому за спільних дітей.

Неля Шовкопляс - діти / фото: instagram.com, Неля Шовкопляс

"Своїм дітям просто хочу сказати: „Люблю! Дуже-дуже сильно!" Влад, дякую за синів! Як би там не було, але діти у нас вийшли чудові", - додала Неля.

Нагадаємо, раніше Неля Шовкопляс відверто розповідала про глибоку кризу у стосунках із чоловіком Владиславом, через яку подружжя навіть подавало заяву на розлучення й деякий час жило окремо. Однак після початку повномасштабної війни, коли Влад вступив до лав ЗСУ, парі вдалося переосмислити сімейні цінності, пропрацювати образи з психологом і зберегти сім’ю.

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