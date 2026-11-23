Президент сумнівається, що нинішнє покоління українців зможе закрити питання примирення з агресором.

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Зеленський назвав умову примирення з Росією / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Головне із заяви:

Дружба з РФ можлива лише після конкретних кроків Москви

Просто пробачити росіянам Україна не готова

Примирення може не настати за нинішнього покоління

Дружні відносини з Росією стануть можливими лише тоді, коли вона зробить конкретні кроки й понесе відповідальність за скоєне. Водночас президент України Володимир Зеленський сумнівається, що питання примирення вдасться закрити нинішньому поколінню, навіть якщо завершення війни настане найближчим часом. Про це він заявив у спільному з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен інтерв'ю данському музиканту Бенджаміну Гаву в YouTube.

Відповідаючи на запитання про майбутні взаємини з країною-агресоркою, Зеленський окреслив головну умову для їхнього можливого налагодження.

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"Чи можливо мати дружні стосунки з ними? Це стане можливим, якщо вони будуть готові зробити певні кроки. Відповідальність є дуже важливою", - зауважив Зеленський.

Чому Україна не може просто пробачити Росію

Президент наголосив, що примирення без усвідомлення росіянами масштабів скоєного неможливе.

"Просто пробачити їм, сказати: "О, ви зробили щось погане". Ні. Це не просто щось погане", - зазначив глава держави.

У розмові Зеленський також визнав, що нині між народами панує ненависть, і відповідальність за неї лежить на Москві.

"Сьогодні, звичайно, є повна ненависть, і вони її почали", - сказав президент.

Також Зеленський висловив сумнів, що вирішити питання примирення з Росією під силу нинішньому поколінню.

Чи можливий мир із Росією без відповідальності агресора

Керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок ще в листопаді 2025 року в інтерв'ю Главреду зазначив, що мирний план, який влаштує обидві сторони, для України неприйнятний за визначенням.

"Влаштувати обидві сторони за визначенням неможливо. Він не може влаштувати нас, тому що Росія вже окупувала Крим у 2014 році, окупувала інші території", - наголосив фахівець.

Говорячи про умови, за яких Київ міг би погодитися на домовленості, експерт назвав повний перелік вимог до Москви.

"Він може влаштувати нас лише в одному випадку: вихід Росії з усіх окупованих територій, репарації, покарання військових злочинців. Тобто за визначенням він не може бути для нас прийнятним", - пояснив Клочок.

Водночас аналітик визнав, що окупанти навряд чи підуть із захоплених земель, тож замороження війни не стане справжнім компромісом.

"Але це аж ніяк не компроміс, це грабіж серед білого дня. Ніякого компромісу немає, тому що йдеться про виключні інтереси України", - підсумував експерт.

Переговори з Росією - новини за темою

Як повідомляв Главред, Зеленський виступив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Берліні. Президент заявив, що Україна готова до чотиристоронньої зустрічі з Європою, США та Росією буквально завтра. За його словами, партнери хочуть провести її до Різдва, а перед цим Київ, Вашингтон і європейські столиці мають виробити спільну позицію.

19 листопада Зеленський оцінив шанси на завершення війни наступного року. Він наголосив, що Україна не віддаватиме території, а розмови про це Путін має вести безпосередньо з Києвом. Президент бачить шанс завершити війну у 2027 році за тиску США.

Паралельно Україна посилює тиск на економіку країни-агресорки. Зеленський пояснив, що удари по НПЗ Росії триватимуть у відповідь на атаки на українську енергетику. Наступні кроки Києва вже визначені.

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