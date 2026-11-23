Тим часом Координаційний центр отримав нові повноваження, зокрема щодо перевірки підприємств, які можуть ухилятися від податків.

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Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних / Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, Главред

Коротко:

Статус критичних підприємств продовжено до 20 грудня 2026 року

Відстрочки заброньованих працівників також діють до цієї дати

Бронювати працівників донорських установ можна буде через Дію

Кабінет міністрів продовжив до 20 грудня 2026 року статус критично важливих для окремих підприємств, установ та організацій. До цієї ж дати зберігаються відстрочки від мобілізації для їхніх заброньованих працівників. Такі зміни передбачає постанова уряду №1452 від 19 листопада.

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Статус продовжать автоматично лише тим організаціям, чиї критерії критичності державні органи погодили з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов'язаних. Рішення охоплює два випадки. Перший - статус або бронювання спливає до 20 грудня. Другий - вони вже закінчилися між набранням чинності постановою №1328 від 23 жовтня та новою постановою №1452.

Підприємствам, які втратили статус у цей перехідний період, тимчасово не доведеться підтверджувати його повторно. Утім, це не стосується рішень, які вже скасовано або мають скасувати за постановою №1328 чи іншими нормами законодавства.

Квоти бронювання доведеться переглянути

Окремі зобов'язання уряд поклав на керівників критично важливих підприємств, представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги. Для них передбачено перехідний період.

"До 20 грудня вони мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до оновлених вимог порядку бронювання. Протягом цього періоду відповідні норми порядку щодо них не застосовуватимуться", - йдеться в постанові.

Міністерство цифрової трансформації має п'ять днів після набрання постановою чинності, щоб відкрити в "Дії" бронювання для працівників цих установ. На спеціальний військовий облік їх переводитимуть за спрощеною процедурою, без строку, встановленого пунктом 29 порядку бронювання.

Що змінюється в роботі Координаційного центру

Постанова також змінює порядок бронювання військовозобов'язаних, затверджений постановою Кабміну №76, і правила роботи Координаційного центру. Організації, які отримали статус критично важливих окремим рішенням уряду, зможуть самі визначати, скільки працівників бронювати. Остаточну кількість встановлюватимуть за результатами розгляду в Координаційному центрі.

Спроститься і підтвердження критеріїв критичності. Замість повного протоколу засідання центру достатньо буде офіційного витягу з нього, засвідченого секретарем.

Крім того, Координаційний центр розглядатиме звернення Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки щодо підприємств, які можуть систематично не сплачувати податки. Йдеться, зокрема, про документально підтверджені схеми ухилення від ПДВ та податку на доходи фізичних осіб.

Координаційний центр з організації бронювання / Інфографіка: Главред

Що варто перевірити через зміни бронювання

Адвокат Олексій Мендрук радить роботодавцям перевірити статус критично важливого підприємства та стежити за оновленням галузевих і регіональних критеріїв. Найбільше запитань, на його думку, може виникнути в компаній, які отримали цей статус переважно за економічними показниками.

Коментуючи нові обмеження бронювання, Мендрук зазначив, що повернення до 100% бронювання можливе лише за певною процедурою.

"Як ви зрозуміли, то 100% бронювання вже не буде. І якщо воно буде, то лише за умови механізму, коли частину таких людей будуть усе ж таки відправляти на фронт за певною процедурою, яку ми також побачимо", - сказав адвокат.

Військовозобов’язаним Мендрук радить перевірити, чи належним чином оформлено їхнє право на відстрочку та чи актуальні підтвердні документи.

"Якщо маєте право на відстрочку, актуалізуйте ці документи, зверніться до ЦНАПу або через Резерв+, оформіть відстрочку", - наголосив він.

Зміни у бронюванні працівників - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, що статус критичності для підприємств, у яких він завершується в листопаді–грудні 2026 року, планують автоматично продовжити до 1 лютого 2027 року. Відповідний проєкт акта про перехідний період уже підготували, щоб критично важливий бізнес не зупинився під час перебудови системи бронювання

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк повідомив про проєкт змін до правил бронювання, який передбачав зниження лімітів для оборонної та енергетичної галузей. У проєкті пропонувалося скорочення квот до 85% для оборонно-промислового та енергетичного секторів.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що перегляд системи бронювання не призведе до радикальних змін для критично важливих підприємств оборонної та енергетичної сфер. За його словами, постанова перебуває на стадії опрацювання і буде доопрацьована перед оприлюдненням.

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