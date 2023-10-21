Українські сили закріплюються на лівобережжі Херсонщини: деталі операцій ЗСУ

За деякими даними, українським захисникам вдалося просунутися до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунки.

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ЗСУ просуваються на півдні / колаж: Головред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднання Сил ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України зуміли закріпитись у селі Кринки Херсонської області внаслідок вдалої операції.

Згідно з опублікованими геолокаційними кадрами, українські сили просунулися на північний схід від населеного пункту Кринки (27 км на схід від Херсона та 2 км від Дніпра), йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російських військових пропагандистів, ЗСУ закріплюються біля Кринок і продовжують утримувати позиції біля Антонівського шосе та залізничних мостів. Вони також стверджують, що українським захисникам вдалося просунутися далі в Кринки аж до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунки, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська на північну околицю населеного пункту.

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За іншими даними, точаться бої біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), а на південній околиці населеного пункту діє українська диверсійно-розвідувальна група.

Як стверджують військові пропагандисти РФ, 18 жовтня російські сили утримували лише позиції на південній околиці Піщанівки. У свою чергу український Генштаб 19 жовтня повідомив, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили все ще діють у населеному пункті.

У свою чергу, в ISW зазначили, що не спостерігали жодного іншого візуального підтвердження того, що українські сили утримують якісь інші позиції в населених пунктах на східному березі Херсонщини, крім Кринок.

Карта бойових дій на півдні / understandingwar.org

Ситуація на Херсонщині

Раніше Генштаб побічно підтвердив просування морпіхів на лівий берег Дніпра. У зведеннях Генерального штабу наголошується, що російські окупанти завдавали удару по селу Піщанівка на Херсонщині.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли про запеклі бої на Херсонщині. Українські воїни активно відповідають ворогові. Працює як ствольна артилерія, так і РСЗВ.

Також повідомлялося, що країна-агресор Росія намагається знеструмити Херсон. Майже щодня обстріл зростає на 50-70 снарядів. Загарбники використовують заборонені фосфорні боєприпаси, багато артилерії.

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