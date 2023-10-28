"Може бути дуже небезпечно": у ЗСУ розповіли, що відбувається на лівобережжі Херсонщини

Говорити про фізичне і географічне просування на лівому березі Дніпра в Херсонській області ще рано.

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ЗСУ відсувають лінію артилерії на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Прессекретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на лівому березі Дніпра в Херсонської області. За її словами, сили оборони України намагаються вести бойові дії максимально ефективно для тих ділянок, де це доречно. Втім, говорити про фізичне і географічне просування ще рано.

"Треба усвідомлювати, що це може бути дуже небезпечно. Така лінія фронту, як річка Дніпро - це дуже складна ділянка і географічно, і тактично, і стратегічно. Тому дії Сил оборони не варто зараз обговорювати, варто дочекатися успіху і відповідного закріплення", —сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

ЗСУ відсувають лінію артилерії: знищують вогневі позиції та спостережні пункти, які окупанти намагаються розгортати на островах.

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"Наша робота забезпечує певну смугу в 7 км, де артилерія не може наближатися. Але вона досить гнучка, кожен раз бойові дії вимагають нового чіткого нового аналізу, і є просування в одну або іншу сторону з того чи іншого напрямку. Знищення артилерійських позицій - це і є відкидання ворога. Якщо у нього не стає гармат, йому нічим бити", - сказала Гуменюк.

При цьому вона уточнила, що в окупаційної армії поки є потенціал, який вони можуть підтягувати з тилових районів. Тому ЗСУ ведуть роботу і по глибших тилах, зокрема, знищують тилові пункти боєзабезпечення росіян.

Ситуація в Херсонській області

Сили оборони України продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ вдалося просунутися на лівому березі Херсонської області північніше Підстепного. Окупанти скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.

Раніше аналітики ISW писали, що українська диверсійно-розвідувальна група висадилася поблизу Підстепного (20 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і захопила ділянку дороги, що з'єднує села Пойма, Козачі табори і Кринки у Херсонській області. Крім того, українські війська перекинули резерви на острови в дельті річки Дніпро та намагаються прорватися до сіл Пойма і Піщанівка.

Навколо берегів нижньої течії Дніпра в Херсонській області активізувалися бойові дії. Українські війська створили там невеликі плацдарми та контролюють їх з літа. Вирішальним фактором у боях стане здатність сторін вести інтенсивний артилерійський вогонь. Про це заявили в розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

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