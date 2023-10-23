Знищено 47 окупантів: на Херсонщині росіяни в паніці відкрили вогонь по своїх

Безладна втеча загарбників на півдні в результаті наступу підрозділів ЗСУ не рідко супроводжується панікою і "дружнім вогнем".

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Російські військові відкривають вогонь по своїх / Facebook, Радіо Свобода

В результаті ударів по своїх російські окупанти лише за один тиждень на півдні України знищили майже 50 військових РФ.

У Херсонській області окупанти затримали двох російських офіцерів, які допустили вогонь по своїх, йдеться в повідомленні Telegram-каналу Кремлівська табакерка.

Уточнюється, що безладна втеча загарбників на Лівому березі Дніпра в Херсонській області в результаті наступу підрозділів ЗСУ не рідко супроводжувалося панікою і "дружнім вогнем" військових РФ.

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Джерело в генштабі окупантів повідомило про те, що були затримані двоє офіцерів, підлеглі яких допустили вогонь по своїх. Один з них - артилерист. Батарея, якою він командував, кілька днів тому відкрила вогонь по своїх, прийнявши їх за українців. В результаті "дружнього вогню" були знищені 12 окупантів.

Ще один затриманий - командир піхоти, чиї підлеглі влаштували перестрілку з російськими ж військовими, які відходили з зайнятих ЗСУ позицій. У тій перестрілці були ліквідовані 14 осіб з обох сторін.

Всього, за даними джерела, минулого тижня в результаті "дружнього вогню" в Херсонській області знищено 47 військових РФ, додає видання.

Раніше повідомлялося про те, що БМП РФ розчавила трьох окупантів на полі бою. Російська БМП-2 розчавила одразу кількох окупантів на полі бою, виконуючи розворот.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Російська ППО збила свій же Мі-8. Російські окупанти продовжують нести величезні втрати в авіації.

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