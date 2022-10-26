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На Херсонщині ЗСУ точним ударом знищили 30 ворогів, а 100 - відправили під завали

26 жовтня 2022, 09:41

У Херсонській області російським окупантам неабияк дісталося від української армії. Точний удар і 30 ворогів вбиті на місці, а 100 - під завалами.

ВСУ, Херсон, вибух
На Херсонщині ЗСУ точним ударом знищили 30 ворогів / 93-тя ОМБр та https://ua.depositphotos.com

У Херсонській області (в селі Каїри) бійці української армії точно вистрілили з артилерії в будівлю, де знаходилася велика група російських окупантів. Як повідомляє Telegram-канал СтратКом ВСУ, на місці було вбито 30 ворожих солдатів, а ще 100 потрапили під завали.

"У селі Каїри в Херсонській області ЗСУ знищили до 30 російських військових. Під завалами залишилося більше ста російських військовослужбовців. У Горностаївці після детонації боєприпасів спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ворогів ретельно приховуються", - йдеться в тексті.

Руїни, херсон

Ситуація в Херсонській області

Армія України продовжує проводити військову операцію з метою визволення Херсонщини. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, окупований Херсон покинула значна частина населення. Окупанти РФ готуються до вуличних боїв у місті.

Під час спецоперації ЗСУ в Херсонській області росіяни втекли з двох населених пунктів - Чарівного і Чкалового. Ворожі сили евакуювали своїх офіцерів з Берислава. У регіоні почастішали випадки мародерства і грабежів місцевих жителів з боку окупантів.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів про те, що війська РФ в Херсонській області готуються не до виходу, а до утримання захопленого Херсона. На його думку, у росіян буде два варіанти – покинути місто, або потрапити в оточення ЗСУ. Буданов прогнозує, що українська армія може звільнити Херсон до кінця року.

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