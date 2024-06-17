Вперше розкрито наслідки ударів ЗСУ по окупантах в Криму за два місяці

Російські окупанти втратили близько 15 систем ППО протягом травня і червня.

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ЗСУ атакували росіян в Криму / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Стратком ЗСУ опублікував загальні втрати російських окупантів унаслідок ударів по військових обʼєктах окупантів у Криму за останні два місяці.

Зауважується, що дані стосуються втрат Росії у системах протиповітряної оборони.

За травень і червень Росія втратила в Криму всього близько 15 систем ППО у модифікаціях С-300, С-350, С-400.

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Знищено десятки пускових установок зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління, вказують у Страткомі.

Втрати РФ у ППО в Криму / Інфографіка Страткому

Вибухи в Криму - останні новини

10 червня у Криму знову прогриміла серія вибухів. За даними Генштабу, було уражено ракетний дивізіон С-400 у Джанкої. Полювання на системи ППО триває щонайменше з травня. Відтоді Збройні сили неодноразово атакували позиції С-300/С-400 ракетами.

Паралельно триває робота зі знищення російського флоту. За словами експерта Олександра Коваленка, відтепер Росії доводиться патрулювати море підводними човнами.

На думку Інституту вивчення війни, подальші удари Повітряних сил ЗСУ по ворожих засобах протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму, можуть зробити півострів непридатним для використання російською армією в якості плацдарму.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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