Удар по будинках і критичній інфраструктурі: РФ атакувала Україну 61 дроном - деталі

Збиті дрони завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.

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РФ запустила ракети і 61 дрон, пошкоджені багатоповерхівки і підприємства/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Нацполіція України

Коротко:

РФ вночі запустила 2 ракети і 61 дрон, були збиті всі ракети і 46 дронів, ще 15 локаційно втрачені

Збиті дрони завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині

Під Києвом дрон влетів у 9-поверхівку, пошкоджені будівлі підприємств, установ, будинки, авто

Російські окупанти у ніч на суботу, 25 січня (із 19:00 24 січня), запустили по Україні дві ракети Х-59/69 і 61 дрон. Серед дронів були як "Шахеди", так і безпілотники-імітатори різних типів.

Було збито 2 керовані авіаційні ракети і 46 ворожих дронів, 15 безпілотників не досягли цілей (локаційно втрачені). Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

У Повітряних силах розповіли, що загарбники запускали ракети з повітряного простору з акваторії Чорного моря, а дрони із різних напрямків – Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у країні-агресорці Росії.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях. 15 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – йдеться у повідомленні.

Збиті ворожі безпілотники завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога, додали в Повітряних силах.

Удар по Україні 25 січня/ Повітряні сили ЗСУ

На Київщині дрон влетів у 9-поверхівку

У місті Вишневе Київської області дрон влетів у 9-поверхівку. Внаслідок цього сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами, в одному з під’їздів було зруйноване перекриття сходової клітини, повідомив т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник.

Було врятовано п’ятеро осіб, які були заблоковані в квартирах, двоє з них – діти. Ніхто не постраждав. Новобудова була заселена частково.

Також пошкоджено 6 автомобілів, вибиті вікна квартир сусідньої багатоповерхівки.

Також Калашник розповів, що в іншому районі Київської області внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м. кв. Пожежа ліквідована. У ДСНС України уточнили, що йдеться про будівлю виробничого приміщення у Фастівському районі. Там теж обійшлося без жертв і постраждалих.

У Черкаській області дрони вдарили по критичній інфраструктурі

У ніч на 25 січня ворожі дрони також атакували Черкаську область. Ворог атакував критичну інфраструктуру, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Через удар було знеструмлено частину абонентів в області та в обласному центрі.

"Цієї ночі ворог атакував Черкащину ударними дронами. Під прицілом була критична інфраструктура. Наслідки уточнюємо. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі. Усі служби працюють. Більше інформації – згодом", – зазначив голова ОВА.

У ДСНС повідомили, що після удару дронів по критичній інфраструктурі на Черкащині рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів.

"Минулося без постраждалих, однак є пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема в обласному центрі", – розповіли в ДСНС.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що ворог атакував критичну інфраструктуру в обласному центрі. Зараз відбувається ліквідація наслідків. За словами Бондаренка, усі котельні у Черкасах працюють у штатному режимі, додатково працює когенерація.

Удар по Черкаській області/ ДСНС у Черкаській області

Удар по Черкаській області/ ДСНС у Черкаській області

На Хмельниччині пошкоджені цех підприємства і будинок

У Хмельницькій області внаслідок удару дронів був пошкоджений цех підприємства і вибиті вікна житлового будинку, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 4 ворожих БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху одного з підприємств та вибито вікна житлового будинку. На щастя, потерпілих немає. Дякую ЗСУ", – зазначив Тюрін.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 січня під Києвом Шахед влетів у 9-поверхівку, є руйнування. У багатоповерхівці були зруйновані балкони 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів зруйноване перекриття сходової клітки.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня РФ атакувала дронами, є жертви та постраждалі. Пожежа спалахнула в приватному будинку та в багатоповерхівці. Після цього стало відомо, що у ніч на 24 січня Україну атакували майже 60 дронів – сили ППО збивали "Шахеди" в семи областях. Протиповітряна оборона знищила 25 дронів.

Нагадаємо, за словами авіаційного експерта Валерія Романенко, РФ обрала нові цілі для ударів. Росіяни й далі обстрілюватимуть Україну, застосовуючи всі свої запаси ракет і дронів, заявив Романенко. Експерти виділяють три основні цілі обстрілів – військово-промисловий комплекс, логістичні шляхи, якими ЗСУ постачають зброю західні партнери, і енергетична інфраструктура.

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