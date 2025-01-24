Україну атакували майже 60 дронів: сили ППО збивали 'Шахеди' в семи областях

Протиповітряна оборона знищила 25 дронів.

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У Київській області пошкоджено житлові будинки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Вночі Україну атакували ворожі дрони

У результаті атаки є жертви

На ворожий удар відреагував президент Зеленський

У ніч на 24 січня російська окупаційна армія випустила по Україні 58 дронів. Протиповітряна оборона працювала в семи областях України.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, армія РФ здійснила пуски дронів по Україні з чотирьох напрямків у Росії: Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

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Сили протиповітряної оборони знищили 25 дронів. ППО працювала в Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.

Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів локально втрачено (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожого удару в Київській та Чернігівській областях постраждали люди, є загиблі. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.

На повітряну атаку по Україні відреагував і президент Володимир Зеленський. За його словами, всю ніч у Київській області тривали рятувальні роботи після удару "Шахедами". Було пошкоджено будинки в Броварах і в Глевасі.

"На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Лише о 9 ранку завершилася рятувальна операція", - написав Зеленський у Telegram.

Глава держави додав, що за кожен компонент для виробництва "Шахедів" і ракет, що поставляються в обхід санкцій, має бути відповідальність.

"Росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору і штурмам на фронті", - зазначив Зеленський.

​Що відомо про дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред ​

Ворожі БпЛА атакували Київщину

У ніч на 24 січня російські дрони атакували Київську область. Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок, спалахнули пожежі. Унаслідок ворожої атаки загинули три людини.

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 січня російські окупанти атакували Київську область дронами. Увечері та вночі повітряна тривога тривала близько п'яти годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

У ніч на 10 січня в Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано влучання уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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