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Вибухи на Київщині: РФ атакувала дронами, є жертви та постраждалі

Анна Ярославська
24 січня 2025, 06:48оновлено 24 січня, 07:26
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Пожежа спалахнула в приватному будинку та в багатоповерхівці.
Наслідки атаки дронів 24 січня
Росія атакувала Київщину "Шахедами" / Колаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

Коротко:

  • Ворожі БпЛА атакували Київщину
  • Пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку
  • Є загиблі та постраждалі

У ніч на 24 січня російські дрони атакували Київську область. Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок, спалахнули пожежі. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Як повідомив виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник, одного загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано.

відео дня

Другий загиблий - 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок.

На місці пошкодженої багатоповерхівки двоє людей звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років - гостру реакцію на стрес.

  • Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня
    Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня Фото: фото: t.me/kyivoda, ДСНС
  • Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня
    Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня Фото: фото: t.me/kyivoda, ДСНС
  • Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня
    Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня Фото: фото: t.me/kyivoda, ДСНС
  • Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня
    Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня Фото: фото: t.me/kyivoda, ДСНС
  • Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня
    Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня Фото: фото: t.me/kyivoda, ДСНС
  • Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня
    Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня Фото: фото: t.me/kyivoda, ДСНС
  • Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня
    Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня Фото: фото: t.me/kyivoda, ДСНС
  • Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня
    Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня Фото: фото: t.me/kyivoda, ДСНС
  • Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня
    Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня Фото: фото: t.me/kyivoda, ДСНС
  • Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня
    Ворожі БпЛА атакували Київщину 24 січня Фото: фото: t.me/kyivoda, ДСНС

Наразі уточнюються списки постраждалих від атаки, їм надається вся необхідна медична допомога.

Біля пошкодженої багатоповерхівки у школі працює пункт незламності для мешканців, організовано намет із водою та гарячими напоями.

Вибухи на Київщині: РФ атакувала дронами, є жертви та постраждалі
Дрони "Шахед" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

У ДСНС уточнили подробиці нічної атаки на Київщину.

На Фастівщині уламки БПЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спровокувавши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах. Евакуйовано 150 мешканців. Виявлено загиблого чоловіка 1988 р.н.

У Броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок, спалахнула пожежа. Виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 р.н., продовжуються пошуки його дружини 1965 р.н.

На місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. Розгорнуто пункт незламності.

Дивіться відео - Рятувальники показали кадри наслідків нічної атаки:

Скриншот

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 22 січня прогриміли вибухи в Запоріжжі. Атаку російських окупантів на місто підтвердив голова ОВА Іван Федоров. Унаслідок удару росіян в одному з районів Запоріжжя сталася пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Під ранок 23 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі. Пролунало щонайменше 4 вибухи. Постраждали десятки людей, серед них - двомісячне немовля.

У ніч на 13 січня російські окупанти атакували Київську область дронами. Увечері та вночі повітряна тривога тривала близько п'яти годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

У ніч на 10 січня в Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано влучання уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.

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