Удар по аеродрому в Саках: знищено заступника комполку – підполковника ПКС РФ

Олександр Чорнобривий був заступником командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку російських військ.

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ЗСУ знищили Олександра Чорнобривого / Колаж: Главред, Фото: Telegram а. Штефана, Pixabay

Стали відомі нові подробиці удару по військовому аеродрому "Саки" 6 січня 2024 року в захопленому РФ Криму.

В ході атаки було знищено заступника командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку російських військ підполковника Олександра Чорнобривого, розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

За деякими даними, разом з російським офіцером ліквідовано ще трьох окупантів, зазначає "Штірліц"

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Звернемо увагу, що Чорнобривий фігурував на сайті "Миротворець". Він народився в Криму в 1985 році. Проходив навчання в Краснодарському вищому військовому авіаційному училищі, після закінчення якого в 2007 році отримав російське громадянство.

Знищений офіцер РФ був льотчиком Су-24 і Су-30СМ ЧФ. Став льотчиком штурмової ескадрильї Сакського окремого штурмового авіаполку, а з 2023 року служив заступником командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку ВКС Росії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по аеродрому Саки у тимчасово окупованому Криму. Микола Олещук повідомив, що Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродромі Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили комбата РФ - орденоносного полковника з батальйону "Терек". Знищений окупант Володимир Попов ("Кедр") був нагороджений орденами і медалями країни-агресора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.

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