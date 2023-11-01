"Був приліт": біля злітної смуги аеродрому "Саки" помітили сліди пожежі

У Мережі опублікували фото із супутників. Ще 28 жовтня слідів пожежі не було, а 31-го помічено кілька осередків загоряння.

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Ймовірно, був "приліт" по аеродрому "Саки" в Новофедорівці / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

30 жовтня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Ймовірно, був "приліт" по аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Пізніше в напрямку аеродрому їхала пожежна машина.

Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, поблизу злітної смуги аеродрому зафіксовані сліди пожежі. Ще 28 жовтня їх не було, а 31-го помічено кілька осередків загоряння.

"Кримський вітер" опублікував фото із супутників.

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У виданні нагадали, що під час ракетної атаки по півострову, ймовірно, був "приліт" по аеродрому.

Аеродром "Саки" - фото із супутника 28 жовтня / Фото: t.me/Crimeanwind

Аеродром "Саки" - фото із супутника 31 жовтня / Фото: t.me/Crimeanwind

Як повідомляв Главред, увечері 31 жовтня в Криму пролунали постріли поблизу Севастопольської бухти. Після цього в місті колоною пролетіли машини швидкої допомоги.

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 30 жовтня гриміли вибухи. Російські пабліки вважають, що півострів був атакований ракетами ATACMS. Серед російських військових 17 осіб поранено, пошкоджено 5 одиниць техніки.

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