"Був приліт": біля злітної смуги аеродрому "Саки" помітили сліди пожежі

30 жовтня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Ймовірно, був "приліт" по аеродрому "Саки" в Новофедорівці. Пізніше в напрямку аеродрому їхала пожежна машина.
Як повідомляє Telegram-канал Кримський вітер, поблизу злітної смуги аеродрому зафіксовані сліди пожежі. Ще 28 жовтня їх не було, а 31-го помічено кілька осередків загоряння.
"Кримський вітер" опублікував фото із супутників.
У виданні нагадали, що під час ракетної атаки по півострову, ймовірно, був "приліт" по аеродрому.
Як повідомляв Главред, увечері 31 жовтня в Криму пролунали постріли поблизу Севастопольської бухти. Після цього в місті колоною пролетіли машини швидкої допомоги.
У тимчасово окупованому Криму в ніч на 30 жовтня гриміли вибухи. Російські пабліки вважають, що півострів був атакований ракетами ATACMS. Серед російських військових 17 осіб поранено, пошкоджено 5 одиниць техніки.
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