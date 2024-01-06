Вибухи у Криму: ЗСУ вдарили по аеродрому Саки

Микола Олещук повідомив, що Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродромі Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-v-krymu-vsu-udarili-po-aerodromu-saki-10531025.html Посилання скопійоване

У Криму пролуналы щонайменше 10 вибухів / Колаж: Telegram-канал Кримський вітер і Микола Олещук

Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки на території тимчасово окупованого Криму. Там знаходився ще один пункт управління ворога. Про це повідомив у Telegram командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

Командувач зазначив, що Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродромі Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму.

"Аеродром Саки! "Всі цілі збито!" На жаль, наші Повітряні сили залишилися ще без одного пункту управління в Криму", - написав Олещук.

відео дня

Успішну операцію вдалося здійснити завдяки роботі українських льотчиків. Командувач повітряними силами ЗСУ подякував їм за роботу.

ЗСУ підтвердили успішні удари по аеродрому в Саках / t.me/MykolaOleshchuk

Раніше Telegram-канал Кримський вітер писав про щонайменше десять вибухів у Криму. Зокрема, в населених пунктах Саки та Новофедорівка.

"Під ударом був військовий аеродром "Саки" в Новофедорівці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають автори публікації, у "Саках" базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-Повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. На його озброєнні – бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

t.me/Crimeanwind

У Міноборони РФ заявили про перехоплення і знищення чотирьох "авіаційних керованих ракет" над Кримом. В атаці російське оборонне відомство традиційно звинуватило Україну.

Вибухи в Криму 4 січня

4 січня в Євпаторії та Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти перекривали Кримський міст.

Одна з українських ракет влучила у командний пункт зв'язку в Юхариній балці в Севастополі.

СтратКом ЗСУ підтвердив ураження командного пункту в Севастополі, а командувач Повітряних сил України Микола Олещук подякував українським пілотам і всім, хто планував операцію, за "бездоганну бойову роботу".

5 січня аредставник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що ЗСУ знищують у Криму системи ППО, логістику, військову інфраструктуру ворога.

За даними росЗМІ, внаслідок ракетного удару по військових об'єктах російських окупантів у Криму знищено 23 військових РФ, а також підірвано ворожі системи ППО і РЕБ.

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що був вражений не лишекомандний пункт, а й завдано серйозних пошкоджень системі захисту. Сили оборони України працювали і за напрямом нової дислокації "Шахедів" на півострові.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.