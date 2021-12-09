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Вчителька з Києва, яка потрапила у мовний скандал, вибачилася та пообіцяла звільнитися

9 грудня 2021, 08:16

На прохання учня спілкуватися українською викладач заявила, що пишається тим, що вона - росіянка. Мовляв, 70 років всі говорили російською, і нічого не сталося.

Школа
У столичному ліцеї №303 на Позняках розгорівся мовний скандал / REUTERS

Днями в одному зі столичних ліцеїв розгорівся мовний скандал. На прохання учня вести урок українською мовою вчителька заявила, що "пишається тим, що вона не українка, а росіянка". Цікаво, конфлікт стався в ліцеї, навчально-виховним потенціалом якого є "національне виховання з метою вивчення та збереження спадщини українського народу".

Відео мовного конфлікту потрапило в Мережу, і інформація дійшла до керівництва навчального закладу, передає ТСН.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Валентина Симонова визнала, що голос на відео належить вчительці німецької та російської мов Ларисі Бондар. В ході службового розслідування з'ясували, що інцидент стався на уроці восьмого класу.

"Причиною конфлікту стало непорозуміння між дитиною і вчителем. Учитель допустив порушення мовного законодавства, етики поведінки педагога і людини взагалі. Глибоко переживає і шкодує, що так сталося", — розповіла Симонова.

Педагог працює в навчальному закладі вже п'ятий рік. Їй оголосили догану. Вона продовжує виконувати свої обов'язки, але обіцяє звільнитися.

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Бондар вибачилася перед колективом ліцею та заявила, що дуже шкодує про інцидент.

"Не стримала емоції та дуже шкодую, що так сталося. Я вже перепрошую у свого колективу, при нагоді вибачуся перед дитиною, дуже шкодую, що так сталося. Більше нічого додати. Я звільняюся", - сказала жінка.

Заяву на звільнення за власним бажанням вчительки директор ліцею підпише, щойно повернеться на роботу.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов, на якого покладено обов'язки стежити за дотриманням прав в галузі освіти, каже: за це потрібно одразу звільняти, та ще й за статтею.

"Це відверта неповага до Законів України, України, дитини, а також абсолютне нерозуміння людини, де вона знаходиться і що вона робить", - зазначив чиновник.

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Як повідомляв Главред, у Вінниці днями розгорівся мовний скандал. У ресторані італійської кухні Pasta e Vino-Piazza Beatrice офіціант відмовився переходити на українську мову після прохання відвідувача.

Пізніше з'явилася офіційна відповідь колективу ресторану. Там заявили, що рейтинг ресторану завжди ґрунтувався на відгуках клієнтів, але даний відгук не відповідає дійсності.

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