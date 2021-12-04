"Пишаюся тим, що я - росіянка": вчителька ліцею в Києві розізлилась на учня через прохання говорити українською

Школяр попросив вчительку німецької говорити українською мовою / УНІАН

У столичному ліцеї №303 на Позняках розгорівся мовний скандал. На прохання учня спілкуватися українською вчителька німецької заявила, що пишається тим, що вона - російнка, а не українка.

Відео, яке зняв один з учнів з-під парти, опублікував Telegram-канал Катарсис.

Що конкретно сталося між вчителькою німецької та учнем, і в якій формі хлопчик висловив своє прохання говорити державною мовою, точно невідомо. Але, схоже, що хлопчик сказав, що "не розуміє російську мову". Судячи з тону і голосу жінки, її дуже розлютила ситуація.

Цитата слів вчительки: "Я горжусть этим, что я не украинка, а русская. Он не понимает російською. 70 лет все говорили російською мовою, и ничего! И все говорили, ничего страшного! А теперь ты можешь выбирать, на каком языке говорить. Он "не розуміє російської"! Ти ж бачиш, такий складний язык. Я вроде на китайском каком-то писала ему. Треба спочатку культури навчитись загальної, розумієш? Щоб звертатись до вчителя з повагою, розумієш чи ні?".

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Як повідомляв Главед, мовний скандал розгорівся в Харкові. Там пасажирці Дарині Конох нахамив таксист сервісу Uklon через те, що дівчина розмовляла українською мовою.

Рекрутери Київської IT-компанії TechExpace, яка ще відома як React і Affreact, відмовили україномовному програмісту в співбесіді через те, що він спілкується державною. Мовляв, в пріоритеті - російська.

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