"Переходьте на італійську": в ресторані у Вінниці клієнтів нібито відмовилися обслуговувати українською

Навколо ресторану італійської кухні у Вінниці розгорівся мовний скандал / glavcom.ua

У Вінниці днями розгорівся мовний скандал. У ресторані італійської кухні Pasta e Vino-Piazza Beatrice офіціант відмовився переходити на українську мову після прохання відвідувача.

Про інцидент розповіла у Facebook Юлія Рюхова, яка з чоловіком Михайлом була в даному закладі.

"Вчора ми снідали у Вінниці в ресторані Pasta e Vino-Piazza Beatrice на Зодчих, 12. Не вперше ми туди приходили, але впевнена, що вже востаннє. Попри хорошу атмосферу і швидку подачу страв, нам нахамили. Двічі", - написала вона.

За словами жінки, офіціант відмовився обслуговувати їх з чоловіком державною мовою і сказав, що говорити російською - "це його конституційне право". Адміністраторка закладу почала виправдовувати співробітника, мовляв, він з Донецька.

"Адміністраторка, яку покликав Михайло, намагалася виправдати офіціанта. Сказала, що він з Донецька. Щоправда, незрозуміло чому це дозволяє йому порушувати українське законодавство. Михайло написав відгук в гуглі про ситуацію, що склалася. І є відповідь від власника закладу. Саме тут нам нагрубили вдруге", - розповіла Юлія.

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Під відгуком Михайла в Google власники ресторану замість вибачень порадили Михайлу переходити на італійську мову.

Незабаром після публікації допису керівництво ресторану пояснило свою позицію в коментарях.

"Добрий день, Юліє! Ми повністю поділяємо ваші переконання і описане вище. Нам прикро, що цей інцидент мав місце. Звичайно ж, ми приділимо додаткову увагу цьому питанню і переконані, що більше такого не станеться. Ми дуже просимо не оцінювати роботу команди за цією прикрою ситуацією, яку допустив наш офіціант в силу своїх особистих переконань, які ніяк не відносяться до принципів роботи команди Pasta e Vino", - йдеться в повідомленні.

Втім, за коментар під відгуком Михайла в Google керівництво закладу не вибачилося.

Цікаво, що трохи пізніше на сторінці Pasta e Vino-Piazza Beatrice уFacebook з'явився текст, в якому говориться, що дана ситуація є способом "нівелювати роботу команди завдовжки у 12 років".

"Наша команда - це люди, фанати своєї справи, разом ми пережили локдауни, карантинні обмеження, фінансові втрати, виїзди наших колег за кордон. Завжди з відкритістю приймаємо всі уроки і рекомендації, які дають нам наші гості (...) але зараз, спекулюючи болючим мовним питанням, наші зусилля намагаються нівелювати. Знищити бізнес, який дає роботу нашій команді та працює на авторитет міста", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше з'явилася офіційна відповідь колективу ресторану. Там заявили, що рейтинг ресторану завжди ґрунтувався на відгуках клієнтів, але даний відгук не відповідає дійсності.

"Наш заклад ніколи не відмовлявся обслуговувати клієнтів українською мовою! Ми дотримуємося законодавства і поважаємо країну, де живемо і працюємо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главед, мовний скандал розгорівся в Харкові. Там пасажирці Дарині Конох нахамив таксист сервісу Uklon за те, що дівчина розмовляла українською мовою.

Рекрутери Київської IT-компанії TechExpace, яка ще відома як React і Affreact, відмовили україномовному програмісту в співбесіді через те, що він спілкується державною. Мовляв, в пріоритеті - російська.

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