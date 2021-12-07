УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Переходьте на італійську": в ресторані у Вінниці клієнтів нібито відмовилися обслуговувати українською

7 грудня 2021, 10:38

Відвідувачі закладу кажуть, що їм двічі нагрубили через прохання обслуговувати державною мовою. У ресторані це заперечують і заявляють про "булінг".

Російська мова 05, Українська мова
Навколо ресторану італійської кухні у Вінниці розгорівся мовний скандал / glavcom.ua

У Вінниці днями розгорівся мовний скандал. У ресторані італійської кухні Pasta e Vino-Piazza Beatrice офіціант відмовився переходити на українську мову після прохання відвідувача.

Про інцидент розповіла у Facebook Юлія Рюхова, яка з чоловіком Михайлом була в даному закладі.

"Вчора ми снідали у Вінниці в ресторані Pasta e Vino-Piazza Beatrice на Зодчих, 12. Не вперше ми туди приходили, але впевнена, що вже востаннє. Попри хорошу атмосферу і швидку подачу страв, нам нахамили. Двічі", - написала вона.

За словами жінки, офіціант відмовився обслуговувати їх з чоловіком державною мовою і сказав, що говорити російською - "це його конституційне право". Адміністраторка закладу почала виправдовувати співробітника, мовляв, він з Донецька.

"Адміністраторка, яку покликав Михайло, намагалася виправдати офіціанта. Сказала, що він з Донецька. Щоправда, незрозуміло чому це дозволяє йому порушувати українське законодавство. Михайло написав відгук в гуглі про ситуацію, що склалася. І є відповідь від власника закладу. Саме тут нам нагрубили вдруге", - розповіла Юлія.

Реклама

Під відгуком Михайла в Google власники ресторану замість вибачень порадили Михайлу переходити на італійську мову.

false
false

Незабаром після публікації допису керівництво ресторану пояснило свою позицію в коментарях.

"Добрий день, Юліє! Ми повністю поділяємо ваші переконання і описане вище. Нам прикро, що цей інцидент мав місце. Звичайно ж, ми приділимо додаткову увагу цьому питанню і переконані, що більше такого не станеться. Ми дуже просимо не оцінювати роботу команди за цією прикрою ситуацією, яку допустив наш офіціант в силу своїх особистих переконань, які ніяк не відносяться до принципів роботи команди Pasta e Vino", - йдеться в повідомленні.

Втім, за коментар під відгуком Михайла в Google керівництво закладу не вибачилося.

false

Цікаво, що трохи пізніше на сторінці Pasta e Vino-Piazza Beatrice уFacebook з'явився текст, в якому говориться, що дана ситуація є способом "нівелювати роботу команди завдовжки у 12 років".

"Наша команда - це люди, фанати своєї справи, разом ми пережили локдауни, карантинні обмеження, фінансові втрати, виїзди наших колег за кордон. Завжди з відкритістю приймаємо всі уроки і рекомендації, які дають нам наші гості (...) але зараз, спекулюючи болючим мовним питанням, наші зусилля намагаються нівелювати. Знищити бізнес, який дає роботу нашій команді та працює на авторитет міста", - йдеться у повідомленні.

читайте також"Пишаюся тим, що я - росіянка": вчителька ліцею в Києві відчитала учня за прохання говорити українською

Пізніше з'явилася офіційна відповідь колективу ресторану. Там заявили, що рейтинг ресторану завжди ґрунтувався на відгуках клієнтів, але даний відгук не відповідає дійсності.

"Наш заклад ніколи не відмовлявся обслуговувати клієнтів українською мовою! Ми дотримуємося законодавства і поважаємо країну, де живемо і працюємо", - йдеться у повідомленні.

false

Як повідомляв Главед, мовний скандал розгорівся в Харкові. Там пасажирці Дарині Конох нахамив таксист сервісу Uklon за те, що дівчина розмовляла українською мовою.

Рекрутери Київської IT-компанії TechExpace, яка ще відома як React і Affreact, відмовили україномовному програмісту в співбесіді через те, що він спілкується державною. Мовляв, в пріоритеті - російська.

Читайте також:

viber
скандал українська мова російська мова мовне питання РІА Новини Україна новини України новини Вінниці
Зараз ви переглядаєте новину «"Переходьте на італійську": в ресторані у Вінниці клієнтів нібито відмовилися обслуговувати українською». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гола зірка Жіночого Кварталу загіпнотизувала шанувальників розкішним тіломГола зірка Жіночого Кварталу загіпнотизувала шанувальників розкішним тілом Таро прогноз для Тельців на 2022 рік: астролог назвала найдоленосніші місяціТаро прогноз для Тельців на 2022 рік: астролог назвала найдоленосніші місяці "Я люблю і готова кричати на весь світ": стало відомо, за кого Злата Огневич виходить заміж"Я люблю і готова кричати на весь світ": стало відомо, за кого Злата Огневич виходить заміж Нова пошта змінює умови доставлення посилок і документів: як і коли зміняться тарифиНова пошта змінює умови доставлення посилок і документів: як і коли зміняться тарифи Як кава впливає на зір людини - відповідь вченихЯк кава впливає на зір людини - відповідь вчених
10:53

ДТП з 19-ма загиблими та пораненими під Черніговом: зросла кількість жертв

10:38

"Переходьте на італійську": в ресторані у Вінниці клієнтів нібито відмовилися обслуговувати українською

10:24

"Ненавиджу українську": пасажирка, яка облаяла таксиста, вибачилася, коли побачила себе в Мережі

09:58

Серце запустилося лише через 20 хвилин: українки у Єгипті реанімували потопельникаВідео

09:26

Моторошна ДТП під Черніговом: 11 загиблих, багато постраждалих

Реклама
09:26

Багато крові та нелюдський крик: сміттєвоз на очах у матері розчавив 6-річну дівчинку в НіжиніВідео

09:15

До чого сниться собака: тлумачення відомих сонників

09:03

Після розмови з Путіним Байден зателефонує Зеленському - Офіс президентаВідео

09:03

Гороскоп на сьогодні 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витратиВідео

09:00

Німецький "світлофор": чого чекати від нової коаліції в Німеччині?

08:49

Українців змусять заплатити новий податок за город: коли та скількиВідео

08:26

Коронавірус в Україні 7 грудня: добова кількість хворих знизилася до 8,6 тисячі

08:22

Путін - цинічний прагматик і лякатиме Європу військами, поки вона не здастьсяПогляд

08:06

США відправлять війська до Східної Європи у разі атаки Росії на Україну - AFPВідео

07:56

Ризик вторгнення РФ: Україна просить більше озброєнь, лідери Європи виступили за переговориВідео

07:34

В Одесі підлітки заради жарту підмішали 14-річній дівчинці антисептик у колу, вона потрапила в лікарнюВідео

07:13

Київ і 8 областей вийшли з "червоної" зони: нові правила карантинуВідео

07:05

Прикмети на 7 грудня: що не можна робити в день святої Катерини і як не потрапити в бідуВідео

06:30

Гороскоп на 2022 рік: які небезпеки і можливості принесе рік ТиграВідео

06:27

Гострі заяви і крок до санкцій: до чого призведуть звинувачення ЛукашенкаПогляд

Реклама
06:01

Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душуФото

05:50

Важким хворим на COVID-19 може знадобитися 5 років на відновлення, – лікар

05:41

Ці овочі в жодному разі не можна їсти сирими: дієтолог озвучила список

05:40

Смачна закуска з хрусткою булочкою: готувати всього 10 хвилинВідео

05:10

Без трусів, без ліфчика, без фотошопу: ексВІА Гра шокувала фанатів повним оголенням

04:50

Зима запізнилася: синоптик дав "крижаний" прогноз і назвав терміни похолоданняВідео

03:46

Безвихідь може підштовхнути Путіна до нової гарячої війни проти України - правозахисник

03:45

Санта Дімопулос в прозорому боді пікантно оголила соковиті сідниці

03:35

З днем ангела Катерини: привітання, милі листівки і картинки іменинниці

03:30

Український супутник відправлять у космос в США: відома дата запускуФото

02:54

Як прискорити Wi-Fi на смартфонах Xiaomi: простий і дієвий лайфхак

02:43

Вчені назвали найкорисніший овоч

01:56

Долар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальваціїВідео

01:05

Дієтолог розповіла, як відзначити новорічні свята без шкоди для фігуриВідео

06 грудня, понеділок
23:57

Дружина скандального колишнього нардепа Лещенка знову зіграє сет у Москві

23:43

Приносить в будинок сварки і біди: викиньте цей посуд прямо заразВідео

23:27

Свято наближається: МОЗ надало важливі рекомендації на святаВідео

23:01

У Житомирі у водоймі знайшли мертвими двох зниклих студентівВідео

22:35

Зеленський погодив позиції з Блінкеном перед самітом Байдена та Путіна

22:19

На Україну насувається крижаний "Армагеддон"Відео

Реклама
22:08

Євробачення-2022: перша країна представила свого учасника та піснюВідео

21:36

Київ переходить до "жовтої зони": правила роботи транспорту та ТРЦ

21:18

Поверталися додому з похорону: на Житомирщині в страшній ДТП загинули батько з синамиВідео

20:37

З'явився список мереж АЗС з найгіршою якістю палива-ЗМІВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Лева: неймовірне везіння, вдале заміжжя і найкращі дніВідео

20:28

Байден проведе важливі переговори із Зеленським 7 грудняВідео

20:06

Тіло пролежало тиждень: на Хмельниччині сталося моторошне вбивство 41-річної жінки

19:58

США склали "до біса агресивний" пакет санкцій проти Росії - CNN

19:47

На Хмельниччині невістка заколотила до смерті шваброю свекрухуВідео

19:36

У королеви Єлизавети II сталося гореВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти