Прибирання катівні та неробочий туалет: син очільника Запорізької РВА розповів про жахи полону

Син глави Запорізької рову розповів про перебування в російському полоні / фото скрін відео

8 квітня сина очільника Запорізької РВА Влада Буряка окупанти витягли з машини під час рух евакуаційного транспорту з окупованого Мелітополя до Запоріжжя, повідомляє видання Теперішній час.

При перевірці документів росіяни зрозуміли, що Влад - син голови районної адміністрації, і забрали його.

На щастя, підлітка вдалося звільнити від російських окупантів, в полоні він перебував цілих 90 днів. Юнак розповів про жахи сидіння в одиночній камері і про те, як катували інших людей.

"Перші 48 днів я перебував у Василівському відділкуі поліції, утримувався в СІЗО, в одиночній камері. Ви самі розумієте, що таке одиночна камера. Це без можливості виходити нормально на повітря, поспілкуватися. Зв'язок був раз на 10 днів, на вулицю міг виходити на 15-20 хвилин на день. Перші два тижні я помитися не міг, речі виправ тільки після трьох тижнів. У камері був неробочий туалет, мені доводилося за допомогою залізної миски набирати з крану і змивати", - розповів Влад.

До цого основних завдань входило прибирання приміщень для допитів.

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"У них запитували, де знаходилася зброя. Застосовувалися до полонених негуманні методи допитів - тортури (биття струмом, побиття). Я все бачив і чув. До мене тортури не застосовували. Перші дні було вкрай складно. Найперший день, коли мене взяли, я відразу зрозумів, що все дуже серйозно. Я розумів, що маю поводитися спокійно, стримано по можливості, і погоджуватися на все, що мені пропонують, не агресувати, з більш-менш доброзичливим ставленням, щоб до мене ставилися нейтрально, щоб я був невидимим", - розповів хлопець.

Батько Влада Олег Буряк наразі не може розповісти про те, як вдалося звільнити з полону сина. Каже, що відкрито кримінальне провадження.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 29 червня стало відомо про масштабний обмін полоненими. В Україну повернулися 144 захисники. З них 95 військових захищали "Азовсталь", 43 бійці - військовослужбовці з полку "Азов".

Також Главред писав про те, що 2 липня Україну повернувся поранений прикордонний Павло Піковець, якого окупанти взяли в полон з Азовсталі в Маріуполі. Він згадує, що ворожі військові дивилися на полонених із заводу, як на воїнів.

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