УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Прибирання катівні та неробочий туалет: син очільника Запорізької РВА розповів про жахи полону

8 липня 2022, 23:54

При перевірці документів росіяни зрозуміли, що Влад - син голови районної адміністрації та забрали його.

false
Син глави Запорізької рову розповів про перебування в російському полоні / фото скрін відео

8 квітня сина очільника Запорізької РВА Влада Буряка окупанти витягли з машини під час рух евакуаційного транспорту з окупованого Мелітополя до Запоріжжя, повідомляє видання Теперішній час.

При перевірці документів росіяни зрозуміли, що Влад - син голови районної адміністрації, і забрали його.

На щастя, підлітка вдалося звільнити від російських окупантів, в полоні він перебував цілих 90 днів. Юнак розповів про жахи сидіння в одиночній камері і про те, як катували інших людей.

"Перші 48 днів я перебував у Василівському відділкуі поліції, утримувався в СІЗО, в одиночній камері. Ви самі розумієте, що таке одиночна камера. Це без можливості виходити нормально на повітря, поспілкуватися. Зв'язок був раз на 10 днів, на вулицю міг виходити на 15-20 хвилин на день. Перші два тижні я помитися не міг, речі виправ тільки після трьох тижнів. У камері був неробочий туалет, мені доводилося за допомогою залізної миски набирати з крану і змивати", - розповів Влад.

До цого основних завдань входило прибирання приміщень для допитів.

читайте такожДесантники з ЗСУ "демілітаризували" п'ять російських танків і захопили полонених

"У них запитували, де знаходилася зброя. Застосовувалися до полонених негуманні методи допитів - тортури (биття струмом, побиття). Я все бачив і чув. До мене тортури не застосовували. Перші дні було вкрай складно. Найперший день, коли мене взяли, я відразу зрозумів, що все дуже серйозно. Я розумів, що маю поводитися спокійно, стримано по можливості, і погоджуватися на все, що мені пропонують, не агресувати, з більш-менш доброзичливим ставленням, щоб до мене ставилися нейтрально, щоб я був невидимим", - розповів хлопець.

Батько Влада Олег Буряк наразі не може розповісти про те, як вдалося звільнити з полону сина. Каже, що відкрито кримінальне провадження.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 29 червня стало відомо про масштабний обмін полоненими. В Україну повернулися 144 захисники. З них 95 військових захищали "Азовсталь", 43 бійці - військовослужбовці з полку "Азов".

Також Главред писав про те, що 2 липня Україну повернувся поранений прикордонний Павло Піковець, якого окупанти взяли в полон з Азовсталі в Маріуполі. Він згадує, що ворожі військові дивилися на полонених із заводу, як на воїнів.

Читайте також:

війна в Україні Запорізька ОДА військовополонені військова агресія РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:22

Бред Пітт розповів, що страждає надзвичайно рідкісною хворобою

00:51

Прикмети на 9 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:28

Таємне побачення: Пугачова провела несподівану зустріч в Юрмалі

08 липня, п'ятниця
23:54

Прибирання катівні та неробочий туалет: син очільника Запорізької РВА розповів про жахи полону

23:48

Віталій Козловський розповів, як на 9 травня виступав у Москві

Реклама
23:23

"Навішали росіянам, завалили танкову роту": Арестович розповів про успіхи ЗСУВідео

23:22

У Собчак розгледіли пристойний вагітний живіт

23:03

Десантники з ЗСУ "демілітаризували" п'ять російських танків і захопили полонених

23:03

Захищаючи Україну від окупантів загинув учасник шоу Екси Олександр Стрикаль

22:53

Російський музичний критик назвав російську співачку, яка назавжди покинула РФ

22:33

Росіяни вербують у в'язницях зеків на війну з Україною - ГеращенкоВідео

22:30

Не лише HIMARS: Україна отримає від США новий пакет військової допомогиВідео

22:29

Олег Жданов. Потужний потенціал України в ракетобудуванніВідеоблоги

22:15

Росія померла, культура померла: російський режисер і драматург висловився про батьківщину

22:13

Психологічна допомога в умовах війни: прості та важливі поради експертаВідео

21:48

Відновлення доріг: скільки необхідно коштів та що відбудують в першу чергуВідео

21:46

"Абсолютна нісенітниця": Данілов спростував чутки про конфлікт Зеленського із ЗалужнимВідео

21:22

Молода дружина Макаревича на тропічних островах показала, як виглядає через три місяці після пологів

21:11

"Навіщо мерцеві 300 тисяч рублів?": росіяни активно "косять" від призову в російську армію - ReutersВідео

21:08

Вогонь по центрах управління і складах: в ОП розповіли про перелом у війні з РФВідео

Реклама
20:34

"Українська ніч настане - вас поховає": партизани передали потужний "Привіт" колаборантам

20:31

Данілов допустив компроміс щодо повернення Криму та нагадав про "розвал Росії"Відео

20:10

Мобільний зв'язок відновлюють під час війни: стало відомо, за яких умовВідео

20:10

Прикмети на 10 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:07

Почався відлік часу: екстрасенс розповів про терміни завершення війниВідео

20:03

Як допомогти людині пережити важку втрату: поради психотерапевтаВідео

19:58

Росіяни скаржаться на байдужість Путіна до величезних втрат в Україні - розвідкаВідео

19:49

Штурм РФ захлинувся: на Донбасі ЗСУ "покришили" окупантів, у ворога втратиВідео

19:40

Останніми в заручниках залишаться білорусиПогляд

19:33

Помер засновник легендарного рок-гурту Nazareth - гітарист та автор пісень Менні ЧарлтонВідео

19:29

У США ексчоловік жорстоко позбавив життя українку-патріотку: сиротами залишилися троє дітей

19:10

"Чекати ми не будемо": у Путіна зухвало погрожують Литві через блокаду КалінінградуВідео

18:53

Морг завалений тілами окупантів: нові деталі удару ЗСУ по позиціях РФ у МелітополіВідео

18:50

Буває, що мавпа упускає гранату: мольфарка пояснила, чим небезпечні для світу розбірки Путіна з НАТОВідео

18:48

"Це знищить світ": генерал розповів, чи ризикне Путін застосувати ядерну зброюВідео

18:25

Полювання за шкарпетками ЗСУ: окупанти пробили нове дно і поскаржилися на своє лахміттяВідео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 липня 2022: Ракам - удача, Терезам - віщі сни, Козерогам - серйозна сваркаВідео

18:09

Даша Астаф'єва зняла ліфчик і порадувала фанатів спокусливим чиномВідео

17:59

Коп-зрадник отримав кулю: деталі ліквідації колаборанта на ХерсонщиніВідео

17:39

Євгенія Гапчинська порушила мовчання: розповіла про чоловіка в ЗСУ та першу "військову" картину

Реклама
17:31

Резніков розкрив три сценарії завершення війни та назвав терміниВідео

16:59

Потужна пожежа на Херсонщині: спалахнув ще один склад окупантів РФВідео

16:58

Дипломатичний скандал на саміті G20: Лавров знову влаштував "цирк"Відео

16:46

Ціни на продукти зросли: що подорожчало найсильніше за половину літаВідео

16:34

Жорстоко зґвалтував і задушив: у Хмельницькому хлопець по-звірячому розправився з неповнолітньоюВідео

16:33

"Місто на межі катастрофи": Гайдай розповів про ситуацію в СєвєродонецькуВідео

16:08

Бойовики "ДНР" скасували заборону на смертну кару: іноземці, які воювали за Україну, під загрозою

15:57

"Окупанти з ланцюга зірвалися": ЗСУ влаштували Курську дугу, знищивши танки РФ разом з екіпажамиВідео

15:54

"Це люди, які отруїли наше життя": Горбунов пояснив, чому немає невинних росіян

15:49

Ціни на АЗС обвалилися: скільки коштує бензин і автогаз в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти