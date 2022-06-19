Полонені командири захисників Маріуполя зараз у московському СІЗО "Лефортово" - росЗМІ

Полонені командири захисників Маріуполя зараз у московському СІЗО "Лефортово" / "Вікіпедія" та Д. Козацький

Представники полку Нацгвардії "Азов", які потрапили в полон після багатоденної облоги в Маріуполі на заводі "Азовсталь", зараз знаходяться в слідчому ізоляторі "Лефортово" в центрі Москви ‒ столиці країни-агресора, Росії. Про це пише російський пропагандистський портал ТАСС з посиланням на власні джерела в середовищі російських силовиків.

До того підконтрольні Кремлю ЗМІ писали, що полонених командирів "Азова" вивезли з Оленівки (тимчасово окупований Донбас) на територію Росії. Хоча до того саме донецькі терористи з "ДНР" погрожували провести "міжнародний трибунал" над полоненими "азовцями".

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данилов повідомив, що більшість військових, евакуйованих з маріупольського заводу" Азовсталь", знаходяться на окупованій території Донецької області.

До того 6 червня український президент Володимир Зеленський розповів ‒ російські окупанти утримують у полоні понад 2 з половиною тисячі українських захисників Маріуполя.

"Там дійсно трохи більше, ніж дві з половиною тисячі. Точніше сказати складно", - говорив український лідер.

9 червня до Києва привезли 58 тіл захисників Маріуполя, які десятки днів тримали оборону від російських окупантів на заводі "Азовсталь".

Як повідомили представники пресслужбі полку "Азов", всіх загиблих піддадуть процесу ідентифікації і поховають на схилах річки Дніпро в центрі Києва біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні.

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