"Підуть в СІЗО": в Росії заявили, що не обміняють українських полонених

У Росії заявили, що не обміняють українських полонених/ Reuters, Facebook ООС

У Росії заявили, що вони не віддадуть Україні її захисників, які потрапили у полон до окупантів.

Таку заяву зробив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, пише російське видання "Фонтанка". При цьому він зазначає, нібито таке рішення уже погодили "там, де потрібно було".

"Вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "Здамося і до родин". Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО", – цитує видання слова Бастрикіна.

При цьому він зазначив, російські слідчі зараз нібито працюють з 2 тисячами українських полонених, які, за його словами, "прибули вчора".

Нагадаємо, бойовики так званої "ДНР" викрали трьох іноземців і утримують їх у полоні. Чоловіків збираються стратити. Бойовики звинувачують полонених іноземців у допомозі українським військовим.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти шантажують українських військових, викрадаючи їхніх дітей та інших родичів. Російські військові вимагають, аби українські захисники приїхали на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

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