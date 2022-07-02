"Дивилися, як на воїнів": звільнений з полону прикордонник розповів про ставлення окупантів

Прикордонний Павло Піковець розповів про ставлення окупантів до полонених з Азовсталі / УНИАН, Скриншот

В Україну повернувся поранений прикордонний Павло Піковець, якого окупанти взяли в полон з Азовсталі у Маріуполі. Він згадує, що ворожі військові дивилися на полонених із заводу, як на воїнів. Інтерв'ю із захисником опублікувала Держприкордонслужба.

Павло Піковець був поранений 15 квітня. З того моменту він перебував у шпиталі в укриттях заводу. Медики вилучили з його тіла осколки та поставили гіпс. Пізніше він попав у полон окупантів.

"Хочеться це все забути, як сон. Не скажу, що у нас там якісь тортури були. До нас, тих, які з "Азовсталі", якось ставилися по-іншому. Чи вони нас поважали… Або щось інше… Чи боялися – я не знаю. Але на нас вони дивилися, як на воїнів", - каже Піковець.

Прикордонник наголошує, що завжди вірив у своє повернення додому, бо там його чекали дружина та донечка. Кохана бійця Інна Піковець розповіла про те, як пережила цей час розлуки.

"Я чекала, я вірила. Я, певно, ніколи в своєму житті стільки не молилася. Я вдячна Богові, що він повернув мені мого чоловіка", - пригадує жінка.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо про масштабний обмін полоненими. В Україну повернулись 144 захисника. З них 95 військових захищали "Азовсталь", 43 бійця - військовослужбовці полку "Азов".

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