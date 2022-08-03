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Вбивство полонених в Оленівці: "вагнерівці" мінували барак для швидкого загоряння – розвідка

3 серпня 2022, 17:51

Встановлено деякі обставини події в колонії в Оленівці, розповіли в ГУР.

Оленівка
РФ вбила полонених ЗСУ в Оленівці / t.me/pgo_gov_ua

РФ не планувала обмінювати полонених українських військових, які захищали металургійний комбінат Азовсталь у Маріуполі, тому умисно скоїла вбивство військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці.

Встановлено деякі обставини події в колонії, в якій перебували українські військовополонені, в т. ч. зі складу полку Азов, йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"МДБ ДНР" спільно з представниками ПВК "Вагнер" і ФСБ РФ під час допитів активно використовувалися фізичні тортури і побої", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що такі заходи, в першу чергу, були "спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів.

"У разі реалізації зазначеного плану представники ФСБ планували залучити українських бранців до зйомки в проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, зречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України", - підкреслюють в ГУР.

У відомстві уточнюють, що допити проводилися на регулярній основі, проте не мали успіху. "Українські полонені проявили виняткову мужність і незламну силу волі", - зазначають українські розвідники.

Вони додають, що російська сторона "не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими і з метою приховування неналежних умов утримання і форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою в Гаазькому суді) умисно знищила полонених".

"За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі в приміщенні", - підсумували в ГУР.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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