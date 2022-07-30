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Теракт в Оленівці: Україна запустила процедуру повернення тіл, але списки загиблих окупанти ще не дали

30 липня 2022, 17:32

У російської сторони є списки загиблих українських військовополонених, але український омбудсмен стверджує, що не отримував цих даних.

Теракт в Еленовке, Дмитрий Лубинец
Списки загиблих в Оленівці українських військовополонених окупанти ще не дали/ Telegram, УНІАН

Україна ще не отримала списки українських військовополонених, які загинули в окупованій Оленівці на Донеччині, хоча у російської сторони такі дані уже є.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону. Він повідомив, що наша держава уже звернулася до країни-агресорки РФ для отримання цієї інформації.

"Я запросив цю інформацію, але поки ми не отримали списки. Я знаю, що у російської сторони вони є, але наразі ми їх ще не отримали", – зазначив Лубінець.

За його словами, Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) надасть інформацію про особи загиблих безпосередньо їхнім рідним, а не українській владі. Омбудсмену можуть повідомити лише загальні цифри – яка кількість українських військовополонених перебувала в тому місці, яка кількість загиблих, яка кількість поранених.

"А хто конкретно був – цю інформацію мені не надає МКЧХ, він надає її родичам конкретного військовослужбовця", – розповів омбудсмен.

Коли окупанти можуть віддати тіла загиблих полонених

Уповноважений ВР з прав людини повідомив, що Україна уже запустила офіційну процедуру повернення тіл загиблих полонених воїнів. Проте поки невідомо, як і коли це станеться.

"Щодо домовленостей про повернення тіл, коли очікувати і в якій кількості – теж не готовий сказати", – сказав Лубінець.

читайте такожРосійські "дипломати" безсоромно закликали стратити захисників Маріуполя: в ОП жорстко відреагувалиОкупанти повідомляли про 53 загиблих в Оленівці українських військовополонених. На запитання, чи така кількість збігається з тими даними, які є в України, Лубінець зазначив, що вона співпадає частково. Також приблизно збігаються дані щодо поранених.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що у ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ одразу поспішили звинуватити у цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила з HIMARS по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Ввечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і здійснили окупанти.

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