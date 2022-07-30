На відео з колонії в Оленівці не ті сліди, які міг би завдати удар HIMARS - ISW

Теракт в Оленівці / скріншот

Росіяни, очевидно, брешуть про удар ракетами HIMARS по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці на Донбасі.

Пошкодження від пожежі не притаманні для принципу роботи цієї реактивної системи залпового вогню, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Підтримувані Кремлем видання публікують відео слідчого ізолятора, на яких видно пошкодження від пожежі. Але не ті, яких міг би завдати удар HIMARS", - йдеться в повідомленні.

Експерти також зазначають, російські пропагандистські ресурси хоч і оприлюднили кадри фрагментів ракети HIMARS, але немає жодних доказів того, що ці фрагменти знайшли саме на території колонії в Оленівці.

Більш детальну аналітику масового вбивства українських полонених в Оленівці аналітики обіцяють оприлюднити пізніше.

Теракт в Оленівці

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

читайте такожЦинічний теракт з метою дискредитації ЗСУ: офіційна заява України щодо трагедії в Оленівці"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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