Тіло Навального вкрите синцями: у ЗМІ розкрили деталі про можливе отруєння

Російське видання наголошує на відомих з відкритих джерел ознаках застосування "Новачка".

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Навальний помер у в'язниці / колаж: Главред, фото: РосЗМІ, Instagram

Труп російського опозиціонера Олексія Навального знаходиться в окружній клінічній лікарні міста Салехарда. Однак, офіційно це не розголошується, оскільки розтин ще не проводився.

На тілі Навального виявлено синці, отримані ним за життя, передає видання "Новая газета. Европа" із посиланням на працівника швидкої допомоги Салехарда, який попросив не називати його імені.

"Як співробітник швидкої з чималим стажем, можу сказати, що такі пошкодження, як описували їх ті, хто бачив, з'являються від судом. Людина б'ється в конвульсіях, її намагаються втримати, адже судоми бувають дуже сильними, от синці й з'являються. А ще казали, що на грудях у нього теж синець є. Але такий, що виникає у зв'язку з непрямим масажем серця", - пояснив медик. відео дня

При цьому газета наголошує на відомих з відкритих джерел ознаках застосування "Новачка". Після отруєння Навального 2020 року реаніматолог Михайло Фремдерман перераховував у коментарі "Бі-Бі-Сі" симптоми застосування до людини бойової отруйної речовини "Новачок".

"Подібні речовини підвищують у тілі вміст ацетилхоліну, одного з основних медіаторів у організмі. Він, своєю чергою, починає сильно діяти на мускулатуру, дихання, на м'язовий тонус, тиск, роботу серця. Порушується регуляція роботи внутрішніх органів та нервово-м'язової системи. Людина непритомніє, у неї можуть бути судоми, конвульсії, швидко розвивається кома. Деякі види можна завдати навіть шкірі і людина отримує важке отруєння", - йдеться у виданні.

Нагадаємо, що 17 лютого команда російського опозиціонера підтвердила смерть Навального. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні. Співробітник колонії заявив, що тіло перебуває в Салехарді. Його забрали слідчі.

Російський соціолог Ігор Ейдман розкрив, що сталось із Навальним. Путіну було мало отруїти Навального, посадити його до ШІЗО і відправити за Полярне коло, потрібно було ще й знищити, вважає соціолог Ейдман.

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