"Путін абсолютно божевільний": Ейдман пояснив, навіщо диктатору РФ смерть Навального

Володимир Путін має відповісти за свої дії, заявив Ігор Ейдман.

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Ігор Ейдман прокоментував вбивство Олексія Навального / Колаж: Главред, Фото: instagram/navalny, facebook/Ігор Ейдман

Російський соціолог Ігор Ейдман прокоментував питання смерті опозиціонера РФ Олексія Навального у в'язниці.

"Дії Путіна складно оцінювати з точки зору раціональності. Він, як ми бачимо, зокрема і з недавнього його інтерв'ю, абсолютно божевільний", - заявив він в інтерв'ю Главреду, відповідаючи на запитання про те, що штовхнуло диктатора РФ на вбивство свого політичного конкурента.

Водночас російський соціолог каже, що складно стверджувати точно, що стало причиною наказу Путіна про ліквідацію Навального.

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Водночас він упевнений у тому, що диктатору РФ абсолютно не потрібно перебивати порядок денний у РФ після вбивства Навального.

"Путін - психічно нездорова людина. Це в жодному разі його не виправдовує, але це не означає, що він не відповідає за свої дії. Путін має відповісти за свої дії. Але ним, як і у випадку з Чикатило, рухають параноїдальні ідеї, шизоїдна злість і тяга до насильства", - додав Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Смерть Навального

Російський опозиційний лідер Олексій Навальний помер у виправній колонії, повідомляє УФСВП (тюремне відомство) по Ямало-Ненецькому автономному округу. Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у Навального раптово відірвався тромб.

За інформацією "придворного" журналіста Андрія Колесникова, який посилається на прес-секретаря диктатора Путіна Дмитра Пєскова, сам глава Кремля вже знає про смерть Навального.

Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш написала, що у соратників опозиційного лідера немає доказів про його справжню смерть.

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