В Іспанії вбили російського льотчика, який перейшов на бік України - ЗМІ

У ГУР підтвердили смерть російського пілота Кузьмінова, який викрав Мі-8 для України. Про це повідомляє РБК-Україна.
"Можемо підтвердити факт смерті", - заявив представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи чутки про Кузьмінова.
Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що в містечку Ла-Вільяхойоса в Аліканте знайдено загиблим 33-річного українця. Цивільна гвардія почала розслідування вбивства.
ЗМІ зазначають, що після виявлення тіла українця, іспанські слідчі отримали повідомлення про виявлення згорілого автомобіля в сусідньому містечку Ель Кампелло, на якому ймовірний убивця міг втекти.
"Перша гіпотеза - це зведення рахунків", - вказують у коментарі ABC іспанські правоохоронці.
Водночас, російські та проросійські ЗМІ повідомляють, що вбитим українцем міг бути Максим Кузьмінов, який викрав за завданням ГУР російський військовий вертоліт і переправив його до України.
Прокремлівське видання Il Corrispondente написало про те, що Кузьмінов був застрелений 12 пострілами, а потім його переїхав автомобіль його вбивць.
Місцеві проросійські ЗМІ вказують, що на тілі було нібито знайдено 100 000 євро. Однак, варто зазначити, що вік загиблого (33 роки) і вік Кузьмінова не збігаються, йому було 28 років.
Викрадення російського вертольота Мі-8
У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про деталі спецоперації "Синиця", в ході якої російський пілот Мі-8 ВКС РФ викрав вертоліт і переправив його до України.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що російський військовий льотчик Максим Кузьмінов, який добровільно приєднався до Українських Збройних Сил, має намір допомагати в оборонній діяльності проти окупантів.
Як йшлось у випуску пропагандистської передачі "Вести тижня", російські спецслужби отримали завдання ліквідувати Максима Кузьмінова за його дії у серпні, коли він викрав військовий вертоліт Мі-8 та втік до України.
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