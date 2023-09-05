Везли генеральського кота 2-ма гелікоптерами: пілот розповів про дикий випадок в авіації РФ

Російське вище військове командування часто використовує ресурси авіації для вирішення власних проблем, наприклад, для перевезення домашніх тварин.

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У Росії 2-ма гелікоптерами перевозили генеральського кота/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін, unsplash.com

Російський пілот-втікач Максим Кузьмінов, який перегнав до України гелікоптер Мі-8, розповів, що у авіації країни-агресорки Росії вищі військові чини неодноразово використовували повітряні судна з екіпажем для вирішення особистих проблем. Наприклад, був один випадок, коли двома гелікоптерами перевозили генеральського кота.

Один гелікоптер власне перевозив тварину, а другий "прикривав", щоб раптом ніхто не атакував повітряні судна. Про це Кузьмінов розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі журналіста Володимира Золкіна.

"Нашому командувачу треба було перевезти кота, домашню тварину. У нього якийсь породистий був. Було призначено два екіпажі – гелікоптери Мі-8 та Мі-24. Два вертольоти перевозили цю чудову тварину з Ростова, умовно кажучи, до Єйська, Краснодарського краю. Мі-8 летить і Мі-24 кружляє, прикриває – раптом зіб'ють, кота шкода", – розповів російський пілот.

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За словами Кузьмінова, у двох повітряних суднах було загалом шестеро членів екіпажу, політ тривав близько години. Таким чином для перевезення кота було використано солідний запас палива, ресурс техніки, а крім того екіпажу через цей політ не вдалося відпочити.

У Росії 2-ма гелікоптерами перевозили генеральського кота/ скрін

Дивіться відео про те, як у РФ двома гелікоптерами перевозили генеральського кота:

Спецоперація ГУР з російським гелікоптером Мі-8

Раніше повідомлялося, що Мі-8 РФ віз запчастини до "Сушок" окупантів, але сів в Україні. Цей гелікоптер збройних сил країни-агресорки Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

Ця операція тривала понад 6 місяців, а сам Мі-8 приземлився в Харківській області. Україна виманила російського пілота. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ, але приземлився на українській території.

Пізніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, як переманили гелікоптер Мі-8 ВКС РФ в Україну. 28-річний капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов назвав головним мотивом свого вчинку категоричне несприйняття агресивної війни Кремля.

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