Убивство Фаріон: прокурори заявили про важливе зізнання обвинуваченого Зінченка

Олексій Тесля
22 серпня 2025, 17:24
85
В'ячеслав Зінченко заявив, що його зізнання не можна брати до уваги.
Іліна Фаріон, заарештована за вбивство
Проходить судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон / Колаж: Главред, фото: Ірина Фаріон, скріншот

Головне:

  • Зінченко зізнався у злочині під час розмови із співкамерником
  • У суді Зінченко заявив, що цей доказ не можна брати до уваги

Під час засідання Шевченківського районного суду міста Львова прокурори заявили, що обвинувачений у вбивстві філологині та громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко зізнався у злочині під час розмови із співкамерником.

22 серпня, після місячної перерви, у Шевченківському районному суді міста Львова продовжили розгляд справи Зінченка, якого звинувачують у вбивстві Фаріон, повідомляє "Суспільне. Львів".

відео дня

"У суді заслухали запис розмови обвинуваченого та його співкамерника, де Зінченко визнав, що вбив Фаріон через особисту неприязнь. Під час засідання він заявив, що сказав це під тиском", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що прокурор Дмитро Петльований під час судового засідання зачитав із протоколу текст розмови невідомої особи (співкамерника) та обвинуваченого. В оригіналі він звучав російською мовою.

Після того як прокурор зачитав розмову, Зінченко заявив, що цей доказ не можна брати до уваги. "Цей доказ неприпустимий. Оскільки принижували мою честь і гідність, спонукали визнати свою провину, а після того, як я говорив щось, щоб від мене відчепилися, тиск зменшувався. Те, що там сказано, не є правдою, я говорив, щоб від мене відчепилися і не тиснули", - наводить видання слова Зінченка.

Своєю чергою адвокат обвинуваченого заявив, що Зінченко мав бути в камері один, і попросив встановити особи тих, хто говорив із його клієнтом.

Наступні засідання відбудуться 2 і 3 вересня о 10:30.

Мати Зінченка розкрила деталі справи про вбивство Фаріон

Мати В'ячеслава Зінченка, Олена Зінченко, раніше заявила, що прямих доказів причетності її сина до вбивства лінгвіста Ірини Фаріон не існує.

"Я не розумію, на якій підставі його затримали. Я обурена. Чоловік у панамці на відео не схожий на мого сина - він стрункіший і з іншим обличчям", - сказала вона, додавши, що вважає, що те, що відбувається, включно із судовими процесами, незаконним.

При цьому вона зазначила, що В'ячеслав дійсно боїться за свою безпеку і тому сам просить залишити його під вартою.

Убивство Фаріон - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що суд обрав запобіжний захід підозрюваному. В'ячеслава Зінченка утримуватимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Ймовірно, убивцею вченого Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у скроню, за словами журналістки, стрілка бачили сусіди. Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

Більше новин:

Вбивство Ірини Фаріон

Вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика - її поранив невідомий в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї.
О 23:30 за місцевим часом мовознавиця померла в лікарні.
Похорон Ірини Фаріон відбувся 22 липня 2024.
25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка.
Наразі хлопець перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину.
Слідство розглядає дві версії мотивів убивства: "громадська, політична діяльність" і "особиста неприязнь".
Стверджують, що вбивця чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Зинченко Убивство Ірини Фаріон
Реклама
Реклама
Реклама
Як не переплатити за автоцивілку у 2025 році: 5 законних способів заощадити на страховці новини компанії

09:53

Як вибрати стиглий кавун: треба звернути увагу на одну єдину ознакуВідео

09:40

Чому Нікіта Пресняков розлучився з дружиною насправді: "Недостатньо"

