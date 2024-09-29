"Його відпускають": мати Зінченка про несподівані деталі справи про вбивство Фаріон

Олена Зінченко каже, що знає, хто погрожує її синові.

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З'явилися нові дані про розслідування вбивства Ірини Фаріон / колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скріншот з відео

Жодного прямого підтвердження винуватості В'ячеслава Зінченка у вбивстві мовознавця Ірини Фаріон немає, заявила його мати Олена Зінченко.

"Я взагалі не розумію, на яких підставах його заарештували. Тому я навіть обурена. Хлопець у панамці не схожий на мого сина. Той хлопець більш худорлявий, у нього інше обличчя. Усе, що відбувається, ці суди - це незаконне рішення", - наголосила вона в коментарі ТСН.

Водночас мати В'ячеслава Зінченка стверджує, що її сина взагалі не було в тому районі Львова, де було скоєно вбивство Фаріон, і заперечує, що вони були знайомі з мовознавицею.

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"Не знав (Фаріон, - ред.) взагалі. У Дніпрі ми далекі від цього. Якщо слідство буде чесним і відкритим, то воно доведе, що Слава невинний. Тоді ми зможемо довіряти слідству, тоді скажу, що в нашій країні є правосуддя", - зазначила вона.

Олена Зінченко уточнила, що її син почувається добре, він здоровий і перебуває у чудовій фізичній формі.

Водночас вона підтвердила, що її син побоюється за своє життя, тому просить залишити його під вартою.

"Йому погрожувала тільки одна людина і ми знаємо, хто це", - розповіла мати В'ячеслава Зінченка.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, яким буде фінал розслідування, Олена Зінченко додала: "Славіка відпускають, це точно".

Вбивство Ірини Фаріон Вбивство Ірини Фаріон скоєно 19 липня 2024 року о 19:30 у Львові на вулиці Томаша Масарика - її поранив невідомий в потилицю із застосуванням вогнепальної зброї.

О 23:30 за місцевим часом мовознавиця померла в лікарні.

Похорон Ірини Фаріон відбувся 22 липня 2024.

25 липня у Дніпрі затримано 18-річного підозрюваного у вбивстві — В'ячеслава Зінченка.

Наразі хлопець перебуває під вартою, слідство вважає його виконавцем злочину.

Слідство розглядає дві версії мотивів убивства: "громадська, політична діяльність" і "особиста неприязнь".

Стверджують, що вбивця чи його спільник понад тиждень стежив за будинком, в якому мешкала Фаріон, і ретельно спланував напад.

Убивство Фаріон - що відомо

Раніше повідомлялося про те, що суд обрав запобіжний захід підозрюваному. В'ячеслава Зінченка утримуватимуть під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

Зазначається, що за клопотанням Львівської обласної прокуратури Галицьким райсудом м. Львів узято під варту 18-річного мешканця м. Дніпро, якого підозрюють в умисному вбивстві громадського діяча, народного депутата України VII скликання Ірини Фаріон.

Раніше з'явилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон. Ймовірно, убивцею науковця Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

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