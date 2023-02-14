"Кількість втрат величезна": генерал США оцінив, чи вистоять ЗСУ у Бахмуті

Американський генерал підкреслив, що стан підготовки російської армії не дуже хороший, а тому загарбники мають величезні втрати на Донбасі.

Генерал США оцінив, чи вистоять ЗСУ у Бахмуті / 93-я ОМБр Холодний Яр, 59-а ОМПБр Якова Гандзюка

Збройні сили України з усіх сил тримають Бахмут, не даючи російським загарбникам захопити місто. Наразі на цьому напрямку дуже складна ситуація, адже окупанти скеровують на Бахмут більшість своїх сил.

Як зазначив голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час брифінгу, стан підготовки російської армії не дуже хороший, а тому загарбники мають величезні втрати на Донбасі. Водночас він наголосив, що в Росії є ще багато військовослужбовців.

"Як ви знаєте, Путін оголосив мобілізацію, і тому прибувають нові військовослужбовці. Попри величезну кількість жертв, військових у них ще багато. У росіян немає успіхів на полі бою, але битва продовжується. Це війна на виснаження", - пояснив Міллі.

відео дня

Американський генерал зауважив, що битва за Бахмут відбувається без якихось вишуканих військових дій, це "просто низка атак, багато артилерійського вогню з величезною кількістю втрат, особливо з російського боку".

З приводу того, як довго це буде тривати, генерал США сказав, що важко точно сказати, адже, за його словами, це може тривати кілька тижнів, а може тривати до того часу, поки росіяни не виснажаться.

"Дуже важливо вистояти у такій битві на виснаження. Я не думаю, що українці просто зламаються й програють, вони продовжуватимуть бій. Цій битві ми приділяємо особливу увагу і робимо все, щоб гарантувати, що українці мають усі можливості, щоб захищатися", - додав Міллі.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни. Він зауважив, що за останній тиждень російські окупанти ще більше активізувалися і намагаються прорвати українську оборону.

"Крайній тиждень – це така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

Більше новин про ситуацію на фронті: