Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника.

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ЗСУ йдуть вперед в районі Урожайного / Колаж: Главред, Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Підрозділи Збройних сил України провели успішні дії південніше звільненого раніше Урожайного в Донецькій області.

При цьому Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

"У напрямку на південь від Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — сказав спікер.

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При цьому українські військові завдають вогненвого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, додав він.

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках

За інформацією спікера Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України також відбили атаки росіян на Східному фронті

Зокрема, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Синьківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Тут тривають важкі бої", - додав Ковальов.

Хто такий Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, ЗСУ потужно вдарили на півдні: "перемололи" сотні росіян разом з технікою. Підрозділи Сил оборони України на Таврійському напрямку змогли знищити 15 одиниць ворожої військової техніки за добу.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ звільнили Урожайне і домоглися великих успіхів в районі Роботине. Українські війська просунулися на північний схід від Работіно на заході Запорізької області і, ймовірно, досягли великих успіхів у прилеглих районах.

Як відомо, Сили оборони України звільнили від окупації військ країни-агресора Росії населений пункт Урожайне Донецької області. Про це вранці 16 серпня заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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