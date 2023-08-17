Відповідь під Бахмутом: потужним ударом ЗСУ знищено десятки окупантів РФ

На Бахмутському напрямку ініціатива зберігається за Силами оборони, розповів Сергій Череватий.

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ЗСУ вдарили по противнику під Бахмутом / Колаж : Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

За минулу добу захисники України на Бахмутському напрямку просувалися вперед і продовжували знищувати ворогів, повідомив представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Як підкреслив він в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", на Лимансько-Куп'янському ворог за добу двічі в районі Синьківки намагався атакувати позиції ЗСУ, активно використовуючи штурмову авіацію, здійснивши 18 авіанальотів, а також 404 рази завдав ударів різними типами артилерії - від мінометів до РСЗВ.

"Під час відбиття ворожих атак 41 окупант знищений, 109 отримали поранення, знищений ворожий танк Т-72, чотири БМП, також бойова машина десанту, гаубиця "Мста Б" і БПЛА, два боєприпаси типу "Ланцет". Також - три польових склади боєприпасів і вісім вантажівок", - підкреслив представник Східного угруповання ЗСУ.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Він уточнив, що на Бахмутському напрямку ініціатива зберігається за Силами оборони, проте ворог чинить опір.

"Ворог 583 рази завдавав ударів по наших позиціях артилерією. Загалом сталося сім бойових зіткнень, в яких 25 окупантів знищено, 97 поранено, знищено ворожий БМП, самохідний 240 мм міномет "Тюльпан", три САУ, дві гармати, вісім польових складів боєприпасів. Що характерно, щодоби Сили оборони знищують польові склади з боєприпасами. Знищено три безпілотники типу "Зала" та один безпілотник типу "Орлан10", - поінформував представник ЗСУ.

Череватий додав, що на Бахмутському напрямку сили оборони просуваються вперед і знищують ворога, не кидаючись у лобові атаки. У той же час ворог маневрує і намагається підсилювати свої підрозділи піхотою, танками або бойовим армійським резервом і ПВК.

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