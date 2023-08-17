Знищені або поранені: ЗСУ "покришили" половину елітних військ Путіна - експерт

Говорити про російську армію як про "еліту" вже немає сенсу, впевнений Михайло Шейтельман.

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Михайло Шейтельман оцінив втрати окупантів РФ / Колаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, скріншот

Відомий політтехнолог, публіцист Михайло Шейтельман розповів про колосальні втрати російських окупаційних сил в Україні.

В інтерв'ю Главреду він нагадав про те, що за даними журналістів ВВС половина підрозділів ПДВ країни-агресора знищена в боях в Україні.

"BBC повідомляє, що половина військ ПДВ виведена з ладу", - підкреслив політтехнолог.

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Він зазначив, що половина десантників РФ або вбита або поранена в боях в Україні.

"Я розумію, що говорити про російську армію як про "еліту" немає сенсу, тому що це все одно це маніяки, вбивці і садисти. Але у них, в Росії, вважається, що війська ПДВ – це більш круті вбивці, насильники, садисти і злодії, ніж, наприклад, мотострілки. Те ж саме, можна сказати, про льотчиків, яких теж вважали досі якоюсь "елітою", а вони виявилися такою ж алкашнею", - додав Шейтельман.

Раніше експерт назвав, хто може очолити бунт проти Путіна. Михайло Шейтельман прокоментував перспективи ймовірності нового заколоту в РФ проти диктатора Володимира Путіна.

Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики. Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей. З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського. Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес. У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана. Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

Раніше Шейтельман заявив про те, що на Росію чекає ще один заколот. У найближчому майбутньому в Росії може статися новий заколот. Очолить його вже не ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, оскільки таких ресурсів у нього немає. Однак Пригожин може взяти участь у подіях, заявив він.

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