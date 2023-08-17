Знищені або поранені: ЗСУ "покришили" половину елітних військ Путіна - експерт

Відомий політтехнолог, публіцист Михайло Шейтельман розповів про колосальні втрати російських окупаційних сил в Україні.
В інтерв'ю Главреду він нагадав про те, що за даними журналістів ВВС половина підрозділів ПДВ країни-агресора знищена в боях в Україні.
"BBC повідомляє, що половина військ ПДВ виведена з ладу", - підкреслив політтехнолог.
Він зазначив, що половина десантників РФ або вбита або поранена в боях в Україні.
"Я розумію, що говорити про російську армію як про "еліту" немає сенсу, тому що це все одно це маніяки, вбивці і садисти. Але у них, в Росії, вважається, що війська ПДВ – це більш круті вбивці, насильники, садисти і злодії, ніж, наприклад, мотострілки. Те ж саме, можна сказати, про льотчиків, яких теж вважали досі якоюсь "елітою", а вони виявилися такою ж алкашнею", - додав Шейтельман.
Раніше експерт назвав, хто може очолити бунт проти Путіна. Михайло Шейтельман прокоментував перспективи ймовірності нового заколоту в РФ проти диктатора Володимира Путіна.
Хто такий Михайло Шейтельман
Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант.
Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики.
Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей.
З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського.
Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес.
У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана.
Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.
Раніше Шейтельман заявив про те, що на Росію чекає ще один заколот. У найближчому майбутньому в Росії може статися новий заколот. Очолить його вже не ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, оскільки таких ресурсів у нього немає. Однак Пригожин може взяти участь у подіях, заявив він.
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