У ЗСУ нестача зброї: в ISW розкрили, на скільки просунулася РФ з початку 2024 року

Нестача зброї в України обмежує можливість ЗСУ проводити ефективні оборонні операції.

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Росія просувається вперед на фронті / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, скріншот: deepstatemap

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що від початку 2024 року російська окупаційна армія змогла просунутися в Україні майже на 100 квадратних кілометрів.

За оцінками ISW, російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року. Натомість з 1 січня по 28 березня 2024 року вони захопили майже на 100 квадратних кілометрів території України.

"Однак це незначне збільшення швидкості російського просування не відображає загрози успіху російської операції на тлі триваючих затримок допомоги США у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що нестача зброї в України обмежує можливість ЗСУ проводити ефективні оборонні операції. Водночас це дає російським силам гнучкість щодо проведення наступальних операцій.

Аналітики припускають, що надходження достатньої та регулярної допомоги Заходу у сфері безпеки та розв'язання проблем, пов’язаних з українською живою силою, звузили б ці можливості для російських збройних сил і забезпечили б Україні здатність зупинити РФ у незначних тактичних досягненнях.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що бригада ЗСУ "перемолола" сотні штурмовиків РФ. На Кремінському напрямку тривають ворожі штурми, точаться важкі бої поблизу Тернів, а противник не рахується з втратами особового складу. Ворог втратив 9 танків, 18 БМП.

Офіцер ЗСУ Олег Калашніков оцінив загрозу захоплення Констянтинівки. За його словами наразі ворог не полишає спроб наступати вздовж траси Бахмут-Констянтинівка. Росіяни й надалі намагатимуться просунутись на цьому напрямку бойових дій, однак про успіх для РФ наразі не йдеться.

Україна може отримати вдвічі більше снарядів ніж планувалось. Очільник МЗС Чехії заявив, що хоча поставка снарядів для України за чеською ініціативою ще не почалась, але ситуація із забезпеченням ЗСУ вже змінилась.

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