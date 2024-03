У ЗСУ нестача зброї: в ISW розкрили, на скільки просунулася РФ з початку 2024 року

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що від початку 2024 року російська окупаційна армія змогла просунутися в Україні майже на 100 квадратних кілометрів.

За оцінками ISW, російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року. Натомість з 1 січня по 28 березня 2024 року вони захопили майже на 100 квадратних кілометрів території України.

Зазначається, що нестача зброї в України обмежує можливість ЗСУ проводити ефективні оборонні операції. Водночас це дає російським силам гнучкість щодо проведення наступальних операцій.

Аналітики припускають, що надходження достатньої та регулярної допомоги Заходу у сфері безпеки та розв'язання проблем, пов’язаних з українською живою силою, звузили б ці можливості для російських збройних сил і забезпечили б Україні здатність зупинити РФ у незначних тактичних досягненнях.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.