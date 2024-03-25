У ворога великі втрати на сході: бригада ЗСУ "перемолола" сотні штурмовиків РФ

За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12-ю бригадою "Азов", тільки за підтвердженими даними, ворог втратив 356 вбитими, 602 пораненими та 3 полоненими.
На Кремінському напрямку тривають ворожі штурми, точаться важкі бої поблизу Тернів, а противник не рахується з втратами особового складу, повідомляє пресслужба бригади в Telegram-каналі.
За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12-ю бригадою "Азов", тільки за підтвердженими даними ворог втратив:
- 356 - знищеними;
- 602 - пораненими;
- 3 - полоненими.
Також ворог втратив:
- 9 танків;
- 18 БМП;
- 5 БТР;
- 6 артилерійських систем;
- 2 одиниці спецтехніки;
- 1 міномет;
- 2 БПЛА;
- велику кількість систем зв'язку, РЕБ/РЕР та допоміжного обладнання.
Вказується, що у відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження. Найефективніше показують себе FPV-дрони, ударні дрони зі скиданнями та артилерія.
"Азов" разом із суміжними підрозділами продовжує тримати оборону на одному з найскладніших напрямків", - підкреслили в бригаді.
Окупація Донбасу
Незаконна тимчасова окупація Донбасу - бойові дії на території Донецької та Луганської областей України, що почалися у квітні 2014 року та передували повномасштабному кривавому вторгненню Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що в розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні. Росія завдала першого більш ніж за місяць великого удару з використанням авіації дальньої дії по Україні. До складу ударної групи увійшли щонайменше 10 літаків Ту-95.
Як повідомляв Главред, росіяни не можуть захопити Часів Яр, але постійно здійснюють штурми. На цьому напрямку окупанти використовують важку техніку - танки і броньовані машини. Особливо активно вони наступають на Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку.
Також під час захоплення Авдіївки Росія втратила тисячі бійців і сотні бронемашин. Рекордні втрати стали наслідком чотиримісячної кампанії із захоплення міста. Однак ЗСУ змогли зупинити подальше просування РФ, перейшовши від відступу до активної оборони.
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