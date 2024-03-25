УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У ворога великі втрати на сході: бригада ЗСУ "перемолола" сотні штурмовиків РФ

Олексій Тесля
25 березня 2024, 20:09
У відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження, розповіли в "Азові".
всу
ЗСУ б'ють ворога на сході / Колаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12-ю бригадою "Азов", тільки за підтвердженими даними, ворог втратив 356 вбитими, 602 пораненими та 3 полоненими.

На Кремінському напрямку тривають ворожі штурми, точаться важкі бої поблизу Тернів, а противник не рахується з втратами особового складу, повідомляє пресслужба бригади в Telegram-каналі.

За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12-ю бригадою "Азов", тільки за підтвердженими даними ворог втратив:

відео дня
  • 356 - знищеними;
  • 602 - пораненими;
  • 3 - полоненими.

Також ворог втратив:

  • 9 танків;
  • 18 БМП;
  • 5 БТР;
  • 6 артилерійських систем;
  • 2 одиниці спецтехніки;
  • 1 міномет;
  • 2 БПЛА;
  • велику кількість систем зв'язку, РЕБ/РЕР та допоміжного обладнання.

Вказується, що у відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження. Найефективніше показують себе FPV-дрони, ударні дрони зі скиданнями та артилерія.

"Азов" разом із суміжними підрозділами продовжує тримати оборону на одному з найскладніших напрямків", - підкреслили в бригаді.

Окупація Донбасу

Незаконна тимчасова окупація Донбасу - бойові дії на території Донецької та Луганської областей України, що почалися у квітні 2014 року та передували повномасштабному кривавому вторгненню Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що в розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні. Росія завдала першого більш ніж за місяць великого удару з використанням авіації дальньої дії по Україні. До складу ударної групи увійшли щонайменше 10 літаків Ту-95.

Як повідомляв Главред, росіяни не можуть захопити Часів Яр, але постійно здійснюють штурми. На цьому напрямку окупанти використовують важку техніку - танки і броньовані машини. Особливо активно вони наступають на Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку.

Також під час захоплення Авдіївки Росія втратила тисячі бійців і сотні бронемашин. Рекордні втрати стали наслідком чотиримісячної кампанії із захоплення міста. Однак ЗСУ змогли зупинити подальше просування РФ, перейшовши від відступу до активної оборони.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Азов Кременная війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У ворога великі втрати на сході: бригада ЗСУ "перемолола" сотні штурмовиків РФ

У ворога великі втрати на сході: бригада ЗСУ "перемолола" сотні штурмовиків РФ

20:09 Україна
Росіян розірвало на шматки: у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою

Росіян розірвало на шматки: у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою

19:08 Україна
Бійня в Крокус Сіті Хол: Кремль відкрив "скриньку Пандори", Путіну погрожують помстою

Бійня в Крокус Сіті Хол: Кремль відкрив "скриньку Пандори", Путіну погрожують помстою

18:13 Аналітика
Всі головні новини

Популярне

«Важкий час»: зрадниця Ані Лорак поплакалася через поведінку доньки 11976

"Важкий час": зрадниця Ані Лорак поплакалася через поведінку доньки

Учений назвав місто, де в разі захоплення РФ не залишиться українців 9637

Учений назвав місто, де в разі захоплення РФ не залишиться українців

РФ готує новий ракетний удар: експерт дав тривожний прогноз і назвав терміни 9402

РФ готує новий ракетний удар: експерт дав тривожний прогноз і назвав терміни

Гороскоп на завтра 26 березня: Левам - проблеми на роботі, Дівам - релакс 8588

Гороскоп на завтра 26 березня: Левам - проблеми на роботі, Дівам - релакс

Останні новини

20:14

Що потрібно покласти в лунку при посадці картоплі: 5 найкращих варіантів

20:14

Щось стало холоднішати: рецензія на фільм "Мисливці за привидами"

20:09

У ворога великі втрати на сході: бригада ЗСУ "перемолола" сотні штурмовиків РФ

19:58

Масштабні удари по енергетиці: в Міненерго розповіли, що буде з тарифами

19:56

У НАТО відповіли Польщі після інциденту з російською ракетою: треба збивати

РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на ПечерськуРФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську
19:16

"Ситуація досить гаряча": росіяни націлились на стратегічне місто - офіцер ЗСУ

19:10

Як РФ могла вдарити ракетами "Циркон" по КиєвуПогляд

19:08

Росіян розірвало на шматки: у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою

19:07

Як перевірити хліб на якість: 3 головні ознаки, на які варто звернути увагу

Реклама
18:13

Бійня в Крокус Сіті Хол: Кремль відкрив "скриньку Пандори", Путіну погрожують помстою

18:10

Масштабні вибухи в Одесі: РФ атакувала Україну балістикою

18:04

Потужний удар на сході: знищено батальйон окупантів разом із танками та БМП

17:54

Є першочергові цілі: у ВМС анонсували нові "сюрпризи" для російського флоту

17:39

Ракета "Циркон": що відомо про "пустушку", яку нахвалював Путін

17:37

Зникне назавжди: що постелити на землю, щоб не росли бур'яни

17:30

Чому Польща злякалася збити російську ракету: експертний розбір

17:22

"Царство небесне": росіяни попрощалися з Пугачовою після теракту в "Крокусі"

17:13

Рейд полку Калиновського на територію Білорусі: полковник ЗСУ оцінив ризикиВідео

17:03

З БЧ у пів тонни: РФ вдарила по Києву новітніми ракетами – ЗМІ розкрили деталі

16:54

Чи можна пекти паски в п’ятницю: етнограф дала пояснення, яке здивує усіх

Реклама
16:48

Ракетний удар по Україні: що шукає Росія?Погляд

16:43

"Кровожерливі нелюди": українські зірки відреагували на обстріл Києва

16:37

Наскільки американці реально високо цінують УкраїнуПогляд

16:15

ЗСУ завдали найбільшого удару по Севастополю з початку війни: нові деталіФото

16:02

Вставлятимуть палиці в колеса: шахіст-путініст рознився з приводу МОК

16:02

Ракетний удар РФ по Києву: кількість поранених зросла, що відомо про руйнуванняФотоВідео

15:51

Орхідеї заквітнуть у два рази швидше: експерт розказала, як пришвидшити цвітінняВідео

15:39

Знайти собаку серед іграшок за 12 секунд зможе лише найуважніший: складна загадка

15:31

Макрон відкинув маячню Кремля про "причетність" України до теракту в Крокус-хол

15:28

Було 32 роки: alyona alyona втратила близьку людину

15:14

Через обстріли РФ тариф на світло доведеться підняти до 3,5 грн - експерт

15:12

Від захисту Одеси до боїв в окопах: п'ять сценаріїв участі Франції у війні з РФ

15:10

Скоро вже буде Паска: як зараз живе тіктокер Матвій із ЧеркащиниФотоВідео

14:56

Росія може створити дві нові армії: розвідка Британії попередила про загрози

14:46

Що таке птітім: чим корисний такий продукт і як його готувати

14:39

Чому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата

14:21

"Ми не маємо більше залу": РФ ракетою повністю зруйнувала споршколу в Києві, де займались діти гімнастикою

14:13

Чи можна пити безалкогольне пиво за кермом в Україні: що потрібно знати водіям

13:52

Що можна їсти під час посту: список продуктів вас здивує

13:51

Війська РФ просуваються до околиць Часового Яру: в ISW оцінили загрозу оточення міста

Реклама
13:49

"Бумер" і "Бандитський Петербург": у Росії помер популярний актор у віці 50 років

13:40

У великому регіоні України чоловікам заборонили наближатися до кордону: що сталося

13:31

Джолі в сказі: спільна дочка Шайло прийняла серйозне рішення

13:29

Налетять грози і сніг, температура битиме рекорди: в Україні різко зміниться погода

13:26

Стало відомо, куди були націлені ракети Росії в Києві: ЗМІ розкрили деталіФото

13:24

Для чого потрібні пластикові "стільці" у піці: чоловік приголомшив відповіддюВідео

13:22

Місячний календар на квітень 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

13:17

Філіп Кіркоров покинув РФ після теракту в "Крокус Сіті Хол"

13:14

"Триває розбір завалів": Зеленський прокоментував жорстокий удар по Києву

12:56

Гороскоп Таро на квітень 2024: Ракам - подарунок, Левам - радість, Дівам - успіхВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти