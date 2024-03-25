У ворога великі втрати на сході: бригада ЗСУ "перемолола" сотні штурмовиків РФ

У відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження, розповіли в "Азові".

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ЗСУ б'ють ворога на сході / Колаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12-ю бригадою "Азов", тільки за підтвердженими даними, ворог втратив 356 вбитими, 602 пораненими та 3 полоненими.

На Кремінському напрямку тривають ворожі штурми, точаться важкі бої поблизу Тернів, а противник не рахується з втратами особового складу, повідомляє пресслужба бригади в Telegram-каналі.

За місяць активних боїв, завдяки діям батальйонної тактичної групи, сформованої 12-ю бригадою "Азов", тільки за підтвердженими даними ворог втратив:

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356 - знищеними;

602 - пораненими;

3 - полоненими.

Також ворог втратив:

9 танків;

18 БМП;

5 БТР;

6 артилерійських систем;

2 одиниці спецтехніки;

1 міномет;

2 БПЛА;

велику кількість систем зв'язку, РЕБ/РЕР та допоміжного обладнання.

Вказується, що у відбитті ворожих атак задіяні всі можливі засоби ураження. Найефективніше показують себе FPV-дрони, ударні дрони зі скиданнями та артилерія.

"Азов" разом із суміжними підрозділами продовжує тримати оборону на одному з найскладніших напрямків", - підкреслили в бригаді.

Окупація Донбасу Незаконна тимчасова окупація Донбасу - бойові дії на території Донецької та Луганської областей України, що почалися у квітні 2014 року та передували повномасштабному кривавому вторгненню Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що в розвідці Британії попередили про нові атаки РФ по Україні. Росія завдала першого більш ніж за місяць великого удару з використанням авіації дальньої дії по Україні. До складу ударної групи увійшли щонайменше 10 літаків Ту-95.

Як повідомляв Главред, росіяни не можуть захопити Часів Яр, але постійно здійснюють штурми. На цьому напрямку окупанти використовують важку техніку - танки і броньовані машини. Особливо активно вони наступають на Богданівку, Іванівське, Кліщіївку та Андріївку.

Також під час захоплення Авдіївки Росія втратила тисячі бійців і сотні бронемашин. Рекордні втрати стали наслідком чотиримісячної кампанії із захоплення міста. Однак ЗСУ змогли зупинити подальше просування РФ, перейшовши від відступу до активної оборони.

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