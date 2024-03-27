Полковник СБУ розкрив план Путіна по захопленню України: готують новий наступ

За словами полковника СБУ Романа Костенка, росіяни готують свою економіку та союзників для подальшого наступу.

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У СБУ розповіли про план захоплення України / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, facebook/kostenko.roman83

Нардеп України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що росіяни розвивають свій військово-промисловий комплекс для подальшого наступу.

"Те, що Путін буде зупинятися, ми не бачимо. Ми бачимо, що росіяни розвивають свій військово-промисловий комплекс, і далі можуть дійти до свого піку розвитку, а далі генерувати свої спроможності. І це не показує те, що Путін збирається зупинятися десь на тих рубежах, на яких зараз є й вести позиційну війну. Ми бачимо, що формуються нові армії. Путін, як мінімум, налаштований на весь наш південь, Донеччину, Луганщину, і не виключаю Харків. Це "програма мінімум" для Путіна, і це факт", - наголосив Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами полковника СБУ, росіяни готують свою економіку та союзників для подальшого наступу.

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"Ми бачимо, що росіяни підживлюються своїми союзниками - це Іран, Північна Корея та інші країни, які таємно поставляють, якщо не зброю, то дуже важливі компоненти до неї, за допомогою яких росіяни роблять у тому числі й ракети. Виробництво ракет у РФ вже перевищило довоєнний рівень", - зауважив Костенко.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, що ворог притих та готується до великого наступу. Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв з Горлівського напрямку зазначив, що противник знизив свою активність у порівнянні зі щільністю ворожих обстрілів в останні місяці та назвав небезпечні напрямки.

Полковник назвав, куди направлять 100-тисячний "кулак" росіян. План воєнних дій Росії визначений у їхній конституції, яка включає чотири області України: Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Автономну Республіку Крим.

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