Ситуація небезпечна: офіцер ЗСУ оцінив загрозу захоплення Констянтинівки

В ЗСУ зазначили, що Констянтинівка вже зараз перебуває в небезпеці через активний наступ ворога в районі міста Часів Яр на Бахмутському напрямку.

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Офіцер ЗСУ оцінив загрозу захоплення Констянтинівки / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Росіяни провдодять активну наступальну операцію на Бахмутському напрямку. Ціллю ворога є захоплення міста Часів Яр та подальше просування в бік Констянтинівки. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

За його словами наразі ворог не полишає спроб наступати вздовж траси Бахмут-Констянтинівка.

"На цьому напрямку вже давно відбуваються штурмові дії. Саме Часів Яр є головною ціллю ворога на нашому відтінку фронту після Бахмуту. Стосовно Костянтинівки, то ми вже також можемо потрохи говорити, що вона також перебуває в небезпеці, це може бути одним із напрямків ворога, тут ще й траса додається Бахмут-Костянтинівка", – розповів він. відео дня

Каланшінов зазначив, що ворог буде й надалі намагатись просунутись на цьому напрямку бойових дій, однак про значний успіх для РФ наразі не йдеться.

Він також зауважив, що на Бахмутському напрямку російські війська практично не проводять ротацію, а замість цього здійснюють поповнення особового складу. Калашніков підкреслює, що коли підрозділ російських військ втрачає боєздатність, його відводять на відновлення.

"Тобто, коли частина втрачає боєздатність – вони відводять її на відновлення. Це ми могли спостерігати на прикладі тієї ж 11 окремої штурмової бригади. Вони минулого року були залучені на напрямку Кліщіївки-Андріївки, вона втратила боєздатність, була відведена, поповнена і знов кинута сюди. На сьогодні вона штурмує Іванівське", – зазначив Калашніков.

Хто такий Олег Калашніков Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Наступ РФ на сході - ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у випадку захоплення росіянами Часового Яру під загрозою прямих артилерійських обстрів опиниться ряд міст в Донецькій області. Про це розповів сержант батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич відзначивши, що місто Часів Яр знаходиться на зручній висоті для завдання ударів по Констянтинівці, Слов'янську, Краматорську та Дружківці.

На Бахмутському напрямку ситуація надзвичайно складна, оскільки противник використовує свої найкращі війська для того, щоб прорватись до Часового Яру. Просування росіян у цьому напрямку може призвести до окупації Слов'янська та Краматорська. Про це повідомив керівник пресслужби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

У звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська наближаються до околиць Часового Яру в Донецькій області, проте найближчими місяцями ймовірно не загрожують оточенням міста або його захопленням.

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